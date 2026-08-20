Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre, tras golpear a la responsable de un comercio en el que intentó robar

VITORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local han detenido este pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz a un joven de 23 años por robo con violencia, tras golpear a la responsable de un comercio en el que intentó robar.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de la capital alavesa, los hechos sucedieron en la Avenida de Judizmendi cuando el acusado golpeó a la responsable de un establecimiento comercial que trataba de impedir que lo abandonara con varios productos sin abonar.

Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos, y detectaron al joven en las inmediaciones, gracias a la descripción aportada, por lo que procedieron a su detención.