Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar joyas en el domicilio de una conocida

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz este jueves acusado de ser el autor de un delito de robo en un domicilio del barrio de Zabalgana, en el que sustrajo varias joyas, propiedad de una mujer que había pertenecido a su círculo de amistades próximas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación comenzó el pasado 18 de septiembre tras la denuncia presentada por una particular por la sustracción de joyas en su domicilio del barrio de Zabalgana.

La víctima declaró que, al volver a su vivienda tras un periodo de varios meses, se percató de la sustracción de ocho joyas de oro. La denunciante señaló que la vivienda no tenía signos de haber sido forzada y que únicamente faltaban las joyas.

Las labores de investigación dieron como resultado la identificación de un sospechoso, un hombre de 41 años que había estado en posesión de las joyas en un periodo de tiempo cercano a la denuncia y que, además, había pertenecido a un circulo de amistad próximo al de la víctima. Las investigaciones terminaron por localizar al hombre para su detención este pasado jueves.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el acusado ha pasado este viernes a disposición judicial.