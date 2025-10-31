Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar con violencia una cadena a una mujer de edad avanzada

VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este viernes en Vitoria-Gasteiz a un hombre acusado de asaltar el pasado mes de septiembre a una mujer de edad avanzada para robarle la cadena por el procedimiento del tirón.

La víctima cayó al suelo tras el robo y sufrió lesiones en una muñeca. La investigación practicada ha permitido la identificación y posterior arresto del presunto autor, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

El robo se perpetró el pasado 10 de septiembre en Vitoria-Gasteiz. Dos mujeres de edad avanzada caminaban por el barrio de Salburua cuando un individuo se abalanzó sobre una de ellas arrancándole de un tirón una cadena que portaba en el cuello. La mujer cayó al suelo tras el robo lesionándose en una de sus muñecas, teniendo que ser traslada a un centro hospitalario.

Tras recoger la correspondiente denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para identificar al autor del robo, quien presuntamente resultó ser un hombre, que presentaba una lesión en un tobillo y que afectaba a su manera de caminar, y que había sido detenido anteriormente por cometer sustracciones en un establecimiento comercial de la capital alavesa.

Los investigadores procedieron este pasado jueves, al arresto del sospechoso, un hombre de 31 años de edad. El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente ser puesto a disposición judicial.