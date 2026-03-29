Detenido en Vitoria un hombre de 29 años por tráfico ilegal de personas tras averiarse su furgoneta en la A-1

Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este domingo en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 29 años por un presunto delito de tráfico ilegal de ocho personas indocumentadas a las que transportaba en su furgoneta por la autovía A-1. El vehículo se ha averiado y ha quedado parado en el arcén de la carretera.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, una patrulla ha observado a las 03.40 horas de la madrugada de este domingo la presencia de dos vehículos parados en el arcén de la autovía A-1, a su paso por Vitoria-Gasteiz, en el kilómetro 355 sentido hacia Burgos.

Uno de los vehículos, un turismo, al ver al recurso policial, ha abandonado el lugar. El segundo vehículo era una furgoneta, al parecer averiada, cuyo conductor fue identificado.

Sin embargo, cuando las y los ertzainas procedían a solicitar una grúa que acudiera a retirar la furgoneta, han observado en la oscuridad la presencia de una persona escondida fuera de la carretera y al ir a socorrerla, se han encontrado con otras siete personas más escondidas, todos varones de procedencia asiática, salvo uno de origen magrebí.

Patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz han trasladado a todas las personas a dependencias policiales para su correcta identificación, ya que la mayoría de los viajeros carecía de documentación. También se han realizado gestiones con la sección de Extranjería de la Policía Nacional.

Las primeras investigaciones apuntan a que los ocupantes de la furgoneta han pagado una cantidad de dinero para viajar desde Francia hacia diferentes destinos del territorio estatal. Una vez realizadas ciertas comprobaciones, los ertzainas han procedido a la detención del conductor de la furgoneta por un presunto delito de tráfico ilegal de personas.

La Ertzaintza prosigue con la investigación sobre el segundo vehículo que se encontraba junto a la furgoneta, en el cual viajaban otras personas, ya que podrían tener relación con los hechos.