Detenido en Vitoria tras intentar robar en un comercio de telefonía fracurando el cristal con un patinete eléctrico

VITORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de edad ha sido detenido esta pasada madrugada en Vitoria-Gasteiz tras intentar robar en un establecimiento comercial de telefonía fracturando el cristal con un patinete eléctrico, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las tres de esta madrugada, la Ertzaintza ha sido alertada de la presencia de dos individuos que trataban de romper el cristal del escaparate de un comercio de telefonía del barrio de Salburua con un patinete eléctrico.

Una dotación de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha aproximado al lugar indicado y ha comprobado que la cristalera de la fachada del establecimiento señalado estaba fracturada y presentaba restos de sangre.

Según se ha podido averiguar, los presuntos ladrones habían salido huyendo del lugar instantes antes, por lo que la patrulla ha procedido a realizar una inspección por la zona. Poco después ha sido detectada en las cercanías la presencia de un individuo, que respondía a las características de uno de los autores del robo, accediendo al portal de una vivienda.

Los agentes han interceptado al hombre y han observado que tenía un corte sangrante en la mano y que en la huida había ido dejando un reguero de sangre. Una vez realizadas las comprobaciones necesarias el identificado, de 31 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El arrestado ha sido luego trasladado a dependencias policiales para realizar los trámites pertinentes y la investigación se mantiene abierta con el fin de confirmar la identidad de su supuesto cómplice en el robo.