Detenido en Vitoria por intentar robar a un viandante y rociarle los ojos con gas pimienta

VITORIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha sido detenido este pasado domingo en Vitoria acusado de intentar robar el teléfono móvil a un viandante y rociarle los ojos con un espray de gas pimienta.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron poco antes de las 23.00 horas en el barrio vitoriano de Santa Lucía. Un joven caminaba por la calle cuando fue abordado por un individuo, que le preguntó por dónde se iba al barrio de Salburua. Tras darle las indicaciones oportunas, el viandante continuó su camino.

Poco después, el mismo hombre se le acercó a la carrera por la espalda y le agarró por la cazadora, a la vez que le instó a entregarle el teléfono móvil. Ambos se enzarzaron en un forcejeo del que la víctima logró zafarse.

En ese momento, el detenido sacó un aerosol de gas pimienta y le roció en los ojos. Cuando el agredido se acercó hasta unas personas que se encontraban en la zona, el asaltante emprendió la huida.

Un particular ayudó a la víctima, que presentaba los ojos rojos y vidriosos, y alertó a la Ertzaintza. Unos agentes solicitaron una ambulancia mientras otros compañeros localizaron en las inmediaciones a un individuo que se correspondía con la descripción física del supuesto autor.

El hombre fue detenido por intento de robo con violencia. El herido, de 27 años, precisó de asistencia en un centro hospitalario. El arrestado, que cuenta con antecedentes, principalmente por hechos contra la propiedad, ha sido presentado ante el juez.