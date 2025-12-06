Detenido en Vitoria por intento de homicidio tras agredir con un punzón a otra persona en una pelea

Archivo - Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar joyas en el domicilio de una conocida - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

VITORIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha sido detenido la mañana de este sábado en Vitoria acusado de intento de homicidio por agredir con un punzón a otro ciudadano en el transcurso de una pelea. La víctima presentaba al menos seis lesiones sangrantes en diferentes partes del cuerpo, que han hecho preciso su traslado de inmediato a un centro hospitalario, ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las nueve de la mañana en la calle Manuel Iradier. En el transcurso de una pelea, que al parecer se había originado en un bar, un varón había sido agredido con un arma blanca.

Patrullas de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz y de la Ertzaintza se han aproximado al lugar señalado, confirmando que la víctima, de 33 años, presentaba al menos seis heridas sangrantes en la cabeza y otras partes del cuerpo, que hacían preciso su traslado de inmediato al hospital de Txagorritxu.

En un contenedor ubicado en las inmediaciones ha sido localizado un punzón, con el que supuestamente había sido agredido el herido, y seguidamente el presunto autor de las lesiones ha podido ser interceptado en la zona procediendo a su identificación.

Se da la circunstancia de que el sospechoso, de 34 años, tenía pendiente una orden judicial de detención. Ante esta situación y tras realizar las comprobaciones pertinentes, se ha procedido a su arresto en base a dicha requisitoria y acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias de la Ertzaintza el detenido será presentado ante la autoridad judicial.