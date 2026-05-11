Detenido en Vitoria al ser sorprendido robando en una oficina a la que accedió forzando la ventana

Sucesos.- Detenido en Vitoria un joven de 26 años como autor del asalto con violencia a una mujer a principios de mes - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido durante la madrugada de este lunes en la capital alavesa a un hombre, de 56 años, tras ser sorprendido robando en un despacho de un gabinete de psicología al que había accedido forzando una ventana.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las dos y media de la madrugada, según ha informado el Departamento de Seguridad, cuando la Ertzaintza ha sido alertada de la activación de la alarma de intrusión en las dependencias de un gabinete de psicología ubicado en Vitoria-Gasteiz.

La dotación de protección ciudadana ha observado, a su llegada, que un individuo salía por una de las ventanas del local, y al percatarse de su presencia, este ha tratado de abandonar precipitadamente el lugar, aunque fue interceptado en las proximidades.

Los agentes han identificado al sospechoso y han conformado que la ventana presentaba signos de apalancamiento, por lo que, tras realizar las comprobaciones necesarias, se ha procedido a su detención acusado de un presunto delito de robo con fuerza.

Entre sus pertenencias portaba cierta cantidad de dinero, presumiblemente sustraída en el despacho, que le ha sido incautada. El arrestado, de 56 años, ha sido trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar las diligencias pertinentes para, una vez finalizadas estas, ser puesto a disposición judicial.