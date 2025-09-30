Detenido en Vitoria un vecino de Bilbao acusado de 9 delitos de estafa por venta de piezas de vehículos en toda España

VITORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un vecino de Bilbao acusado de 9 delitos de estafa relacionados con la venta de piezas de vehículos de desguace en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Logroño, Burgos y Vitoria, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco.

Previamente al momento de su arresto, el presunto autor del delito, que cuenta con un largo historial delictivo de delitos contra la propiedad, robos con violencia y estafas, se personó a declarar en dependencias policiales de la capital vasca en un vehículo del que se había apropiado indebidamente.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional en Vitoria, ha permitido esclarecer delitos de estafa llevados a cabo en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Logroño, Burgos y Vitoria, que cometía con un modus operandi "muy específico que ha dificultado notablemente la investigación".

La investigación se inició en junio de 2025 cuando se tuvo conocimiento de la denuncia de un vecino de Vitoria que había sido estafado cuando adquirió el motor de un vehículo de alta gama en un desguace y no haber recibido la pieza, a pesar de haber transcurrido varias semanas desde que contactó con el vendedor.

El denunciante, que adquirió el motor a través de la página web de un desguace de Móstoles (Madrid), habría contactado con el autor de los hechos telefónicamente adquiriendo el motor -previo pago mediante transferencia bancaria- operación que, aparentemente, fue del todo transparente ya que el estafador llegó a enviarle una factura justificativa del importe abonado haciendo uso incluso de los logotipos de un desguace, que existía realmente.

La mecánica delictiva del estafador consistía en utilizar identidades ajenas para abrir múltiples cuentas bancarias y líneas telefónicas, una técnica conocida como spoofing, y siguiendo esta estrategia operaba en la sombra, dificultando su rastreo al tiempo que atribuía sus acciones fraudulentas a personas del todo inocentes.

Llegado el momento, los investigadores comenzaron a recabar indicios para determinar la identidad del estafador pero se encontraron con numerosas dificultades ya que hacía uso de filiaciones usurpadas de terceras personas ocultando así la suya.

Dichas terceras personas desconocían que sus datos estaban siendo utilizados fraudulentamente hasta que los investigadores, una vez contrastada y elaborada la información, les advirtieron de esa usurpación de personalidad con fines delictivos llevada a cabo por el ahora detenido.

ENTIDADES BANCARIAS 'VIRTUALES'

La investigación se vio ralentizada también por la utilización de entidades bancarias virtuales de operativa "on line" (sin presencia física), a través de las cuales el estafador gestionaba sus operaciones sin dejar rastros evidentes de su identidad real.

Desde la Policía han desatacado, no obstante, que estas plataformas cuentan con sistemas de verificación de identidad robustos y seguros que cumplen con los estándares de seguridad exigidos por Ley, ya que, aunque la apertura de cuentas corrientes pueda hacerse on line, exigen la autentificación de la identidad del cliente, no solamente con la presentación virtual de documentos y su cotejo, sino también mediante sistemas de verificación facial y comprobaciones adicionales diferidas a terceras entidades previa presentación de su documentación.

Pese a ello, el investigado logró dificultar su trazabilidad mediante el uso de identidades suplantadas, lo que complicó pero no impidió la labor de los investigadores a la hora de vincular las transacciones con su verdadera identidad.

En cuanto a las líneas telefónicas desde las que operaba y con las que convencía a sus víctimas de la legalidad de las transacciones, se pudo determinar que las adquiría con igualmente falsas, usurpando el estado civil de otros ciudadanos.

Para dar veracidad de las operaciones de venta de las piezas de vehículos, el presunto estafador suplantó las páginas web de al menos tres desguaces de Málaga, Toledo y Madrid, sustituyendo los datos de contacto por los suyos, con lo que conseguía derivarse clientes que, de buena fe, consultaban las páginas web para adquirir los productos.

Tras meses de investigación, los agentes han logrado esclarecer al menos ocho delitos de estafa realizados en varias localidades de la periferia de Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Logroño, así como la propia de Vitoria.

La confianza en su modus operandi era tal que, cuando el presunto autor fue citado en la Comisaría de Policía Nacional de Vitoria para tomarle declaración, se pudo comprobar que acudió a dichas dependencias a bordo de un vehículo del que previamente se había apropiado indebidamente a su legítimo propietario con la excusa de probarlo.

El detenido desapareció en ese momento con él en su poder sin haber sido abonada su compra, vehículo que estacionó en una zona alejada de comisaría para evitar que fuera detectado por la policía. El vehículo fue intervenido y devuelto a su legítimo propietario en calidad de depósito.

Una vez finalizado el atestado policial, los agentes de la UDEV dieron traslado al detenido a la Autoridad Judicial que, una vez le escuchó en declaración, decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.