Detenidos cinco jóvenes en Bilbao por robar combustible en varios vehículos aparcados en La Peña

Bidones y mangueras. - ERTZAINTZA

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, fueron detenidos este pasado martes en Bilbao por robar combustible en vehículos estacionados en un aparcamiento del barrio de La Peña, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las diez y media de la noche de este pasado martes, en el aparcamiento de Montefuerte del barrio bilbaíno de La Peña. Gracias a la colaboración ciudadana, se tuvo conocimiento de que varios jóvenes se encontraban intentando sustraer combustible en vehículos estacionados en el parking.

Los agentes personados en el lugar localizaron a los sospechosos junto a un vehículo en cuyo maletero había dos bidones y mangueras con un fuerte olor a combustible. Asimismo, en el interior del vehículo encontraron dos armas de aire comprimido y otra tercera, oculta bajo un camión.

Tras realizar una inspección en las inmediaciones, los agentes comprobaron que ocho vehículos presentaban daños en la tapa de los depósitos de combustible, e incluso, en alguno de ellos, había un pequeño reguero de combustible.

En el registro preventivo efectuado a los sospechosos, uno de ellos portaba una navaja multiusos modificada con la punta ligeramente doblada, pudiendo haber sido utilizada para facilitar la apertura de la tapa de los depósitos.

Los cinco jóvenes, cuatro de ellos menores, de 16 y 17 años, y el quinto, de 24 años, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladados a dependencias policiales.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, los cinco han sido citados para comparecer ante la Fiscalía de Menores y la autoridad judicial competente.