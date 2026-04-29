Detenidos cuatro hombres en San Sebastián por meter a la fuerza en un vehículo, retener y golpear a una persona

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a cuatro hombres, acusados de un delito de detención ilegal y lesiones, por meter a la fuerza en un vehículo, retener y golpear a una persona. La víctima había sustraído previamente un patinete eléctrico a uno de los detenidos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de las 21.00 horas de este pasado martes se solicitó presencia policial en el barrio donostiarra de Altza, ya que había una pelea entre varias personas y que cuatro de ellas habrían introducido a la fuerza a un hombre al interior de un vehículo.

La patrulla que acudió al lugar localizó en las inmediaciones a un hombre que les manifestó haber sufrido una paliza y les señaló un vehículo indicando que los autores estarían en el interior del mismo. Al ver a los agentes con la persona, el vehículo comenzó a moverse con intención de abandonar el lugar, pero los ertzainas se percataron y consiguieron darle el alto.

Las primeras pesquisas policiales permitieron determinar que la víctima, presuntamente, habría sustraído un patinete horas antes. En represalia, el dueño del vehículo y tres acompañantes localizaron a esta persona y procedieron a golpearla e introducirla violentamente en un turismo. Durante el trayecto, los implicados continuaron con la agresión física hasta que, finalmente, arrojaron a la víctima a la vía pública.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de los cuatro hombres por un delito de detención ilegal y lesiones. Los detenidos, de 47, 41, 37 y 27 años, fueron conducidos a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, serán puestos a disposición judicial. La víctima, de 29 años, tuvo que ser atendida en un centro de salud.