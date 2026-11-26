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BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo la pasada semana en Bilbao a dos hombres como presuntos autores de un delito de falsedad documental, después de que uno de los arrestados se presentara a las pruebas para recuperar puntos de la DGT suplantando la identidad de otro. Estas detenciones fueron practicadas por efectivos de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en el marco de la habitual colaboración que se mantiene con el Centro de Exámenes de la DGT en Bizkaia.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que los agentes, requeridos por los funcionarios adscritos a la citada DGT en Bizkaia, se desplazaron a la sede de Tráfico en la calle Barroeta Aldamar de Bilbao, después de que, con motivo de la celebración de unas pruebas orientadas a la recuperación de puntos del Permiso de Conducción, observasen una actitud sospechosa en una de las personas que participaba en las mismas.

Personados en el lugar, los policías confirmaron las sospechas de los funcionarios de la DGT comprobando que una de las personas que se encontraba realizando una de las mencionadas pruebas para recuperar los puntos del Permiso de Conducción perdidos estaba haciéndolo suplantando la identidad de otra persona.

Según pudieron acreditar, un joven, de 23 años de edad y natural de Almería, se habría presentado a examen con motivo de la realización de cursos de recuperación de puntos suplantando la identidad de otro varón de 30 años de edad y natural de Barakaldo, al que se le había sido retirado el permiso de conducción meses atrás tras ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

Según las posteriores manifestaciones de este, no era la primera vez ya que, con anterioridad, ambas personas habrían realizado análogas suplantaciones en la misma sede de Tráfico de Bizkaia con el fin de recuperar puntos mediante la realización de cursos.

Por todo ello y una vez contrastados los hechos, se procedió a trasladar a dependencias de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco a la persona identificada, el joven de 23 años, comprobando una vez en Comisaría que le constaba como vigente una reclamación en vigor, de búsqueda, detención y personación, por un Juzgado de León por un delito de estafa.

Igualmente, y tras practicar las necesarias gestiones, los agentes localizaron y detuvieron a la persona suplantada, titular del permiso de conducir, pasando a ambos detenidos a disposición judicial tras tomarles declaración.