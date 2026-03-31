Detenidos dos hombres por intento de robo en una vivienda de Errenteria (Gipuzkoa)

Vehículo de la Ertzaintza - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres tras ser sorprendidos intentando robar en un domicilio de la localidad guipuzcoana de Errenteria después de forzar la puerta de entrada.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, poco antes de las once de la noche de este pasado lunes se solicitó presencia policial en una vivienda ubicada en Errenteria, ya que habían intentado acceder a ella.

Al parecer, dos hombres habían forzado la puerta de entrada a una vivienda para tratar de abrirla dos veces seguidas en pocos minutos. Al verse sorprendidos por el propietario, que se encontraba en ese momento en el interior del domicilio, huyeron del lugar sin lograr acceder al mismo.

Seguidamente, se personaron en el lugar agentes de la comisaría de Errenteria y localizaron en las cercanías a dos individuos cuyas características físicas coincidían con las de los presuntos ladrones, quienes arrojaron en ese momento un objeto a un contenedor.

Los ertzainas procedieron a identificarles y a recuperar una palanca que habían arrojado al contenedor y, tras realizar las comprobaciones necesarias, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en domicilio en grado de tentativa.

Los arrestados, de 29 y 38 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las pertinentes diligencias, y, una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial.