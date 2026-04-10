Detenidos dos hombres en Llodio (Álava) por varios robos en viviendas de la localidad

VITORIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 35 y 27 años han sido detenidos este viernes por la Ertzaintza en Laudio-Llodio (Álava) como presuntos autores de al menos cuatro robos con fuerza registrados en los últimos días en diferentes viviendas de esta localidad.

Entre los días 27 de marzo y 1 de abril fueron denunciados ante la Ertzaintza cuatro robos registrados en diferentes caseríos ubicados en el barrio de Oleta, todos ellos con el mismo 'modus operandi', según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Según se pudo comprobar en las inspecciones realizadas, los asaltantes habían logrado acceder a las casas cuando sus moradores no estaban dentro, forzando las persianas y rompiendo las ventanas con martillos y otras herramientas que en alguno de los casos fueron localizadas en el lugar de los hechos.

Todas las pruebas obtenidas apuntaban a que estos actos delictivos habían sido llevados a cabo por las mismas personas, y las indagaciones realizadas en los días siguientes permitieron la identificación de dos hombres de 35 y 27 años, como supuestos implicados en los hechos.

Una vez realizadas las necesarias confirmaciones, este viernes se ha procedido a la detención de ambos sospechosos, acusados de perpetrar estos robos con fuerza en vivienda habitada.

Los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo los oportunos trámites para luego ser presentados ante la Autoridad Judicial. La investigación, por el momento, continúa abierta.