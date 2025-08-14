Detenidos dos hombres por el robo en una vivienda de Laudio-Llodio (Álava)

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos por la Ertzaintza por su presunta implicación en el robo en una vivienda en el municipio alavés de Laudio-Llodio.

Los hechos se produjeron alrededor de las siete y media de la tarde de este pasado miércoles, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de un robo ocurrido en una vivienda del barrio Areta de Laudio.

Al parecer, personas que regresaban a su domicilio vieron dos hombres con actitud sospechosa en el lugar, por lo que una de ellas decidió seguirles y la otra se acercó a su domicilio, descubriendo que tenía la puerta de acceso forzada, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Al observar lo ocurrido, este ciudadano avisó a la Ertzaintza y a la Policía Local, que iniciaron una búsqueda de los autores en la zona de las vías del tren, por donde intentaban huir.

Agentes de la Policía Local de Laudio-Llodio localizaron a los sospechosos y les retuvieron hasta la llegada de los y las agentes de la Ertzaintza, que procedieron a su detención por sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada.

Los autores, de 24 y 21 años, fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias.