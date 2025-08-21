Detenidos dos jóvenes por robar una bicicleta eléctrica en un parking de la estación de autobuses de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en San Sebastián a dos jóvenes, de 25 y 23 años de edad, por un presunto delito de robo con fuerza de una bicicleta eléctrica valorada en unos 2.000 euros en un aparcamiento habilitado junto a la estación de autobuses de la capital guipuzcoana.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, un testigo ha comunicado el robo de una bicicleta eléctrica a las 04.00 horas de esta madrugada y patrullas de Protección Ciudadana se han dirigido al lugar.

Al salir del pasadizo de Egia, junto al Puente de María Cristina, una patrulla ha observado a dos personas que empujaban una bicicleta eléctrica con el sillín colgando y unido mediante un candado de cadena, incluyendo un trozo metálico que supuestamente era parte de la estructura del estacionamiento del cual habían arrancado el vehículo.

Otro recurso policial se ha dirigido al interior del parking de bicicletas y se ha constatado que los autores han doblado unos cables para acceder al interior del local y después han forzado un hierro que se encuentra anclado en el local para la colocación y aseguramiento de las bicicletas.

Ante estos hechos, los agentes han procedido a la ocupación de la bici y a la detención de los dos jóvenes por un presunto delito de robo con fuerza. Cuando finalicen las diligencias policiales, serán puestos a disposición judicial. La Ertzaintza realiza las gestiones para localizar e informar al propietario y poder devolverle la bicicleta eléctrica sustraída.