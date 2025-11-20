Detenidos dos trabajadores en Elgoibar por hurto continuado de cobre y materiales de la empresa en la que trabajaban

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Elgoibar a dos hombres, de 54 y 36 años, por un presunto delito de hurto continuado de cobre y materiales en la empresa en la que trabajaban, sin conocimiento de sus superiores, para presuntamente revenderlo en una chatarrería.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, responsables de una empresa de Elgoibar denunciaron este pasado miércoles en la comisaría de Eibar el hurto de material de las instalaciones por parte de dos trabajadores, hecho que se estaba produciendo de nuevo este pasado miércoles por la tarde.

Ante el aviso inmediato, agentes de la Ertzaintza acudieron a la empresa y localizaron un vehículo, en cuyo maletero localizaron tres cajas que contenían cobre y material de la empresa, con un peso total de 86 kilogramos. Al parecer, los autores del hecho cortaban y preparaban las piezas y las introducían en cajas para revender el material en una chatarrería.

Según las averiguaciones realizadas, los dos trabajadores llevaban más de un año efectuando dos o tres veces al mes este tipo de sustracción, por lo que los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de hurto continuado. Se estima en unos 27 000 euros el valor del material sustraído a lo largo de este tiempo.

Los dos detenidos, de 54 y 36 años, han sido puestos esta mañana a disposición del Juzgado de Guardia en Eibar, una vez finalizadas las diligencias policiales.