Detenidos un hombre y una mujer como autores de un robo con fuerza en un comercio de Portugalete

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado domingo por la noche a un hombre de 37 años y a una mujer de 20 acusados de haber cometido un robo con fuerza en un comercio de Portugalete. Los sospechosos fueron localizados poco después en las inmediaciones del lugar.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las 23.15 horas del domingo la Ertzaintza fue alertada de la comisión de un robo en un comercio de Portugalete. Al parecer, dos personas habían accedido instantes antes fracturando una cristalera.

Una patrulla se aproximó al lugar y comprobó que el escaparate presentaba diversos daños. Además, averiguaron que los autores del robo huyeron instantes antes.

Los agentes procedieron a realizar una inspección por las proximidades, localizando poco después a un hombre y una mujer que respondían a las características de las personas que habrían asaltado el local. En su poder se hallaron monedas de diferentes cantidades supuestamente sustraídas de la caja registradora del establecimiento.

Ambas personas fueron detenidas como autoras de un delito de robo con fuerza, y fueron trasladadas a dependencias policiales para llevar a cabo las pertinentes diligencias, previas a su puesta a disposición judicial.