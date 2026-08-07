Localizan en Irún a dos de los menores fugados durante el motín del centro de Sograndio

SAN SEBASTIÁN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado en la localidad guipuzcoana de Irun a dos menores fugados del Centro Juvenil de Sograndio, en Oviedo. Los menores fueron identificados durante un dispositivo preventivo de seguridad desarrollado por la Comisaría Conjunta de Hendaya-Irun.

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Controles de la Comisaría Conjunta Hendaya-Irun han localizado y detenido en Irun a dos menores que se encontraban fugados del Centro Juvenil de Sograndio, sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, detención y reingreso en dicho centro.

La actuación ha tenido lugar durante un dispositivo preventivo de seguridad desarrollado en las inmediaciones del Parque Infantil de Santiago, donde los agentes detectaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia policial, "adoptaron una actitud evasiva, tratando de abandonar la zona".

Ante estas circunstancias, los agentes han procedido a su identificación y al carecer ambos de documentación que acreditara su identidad, trasladándolos a dependencias policiales, donde, mediante los sistemas oficiales de identificación, han comprobado que sobre los dos menores figuraban requisitorias judiciales en vigor emitidas por el Juzgado de Menores de Oviedo, que ordenaba su búsqueda, detención y reingreso en el Centro Juvenil.

Una vez confirmada la vigencia de las órdenes judiciales con la autoridad competente, los agentes han procedido a la detención de ambos e iniciando los trámites oportunos para su reingreso en el citado centro.

Los dos menores se encontraban fugados desde el pasado 3 de agosto, cuando aprovecharon un motín que se produjo en el centro donde se encontraban ingresados, para abandonar las instalaciones junto con otros internos. Durante aquellos hechos resultaron heridos cinco vigilantes del centro.