Detenidos tras una persecución los autores de un robo cometido en unos trasteros de Berriz

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este lunes a dos hombres, de 26 y 41 años, que, tras ser sorprendidos robando en los trasteros de un inmueble de Berriz (Bizkaia), trataron de huir en un vehículo y de embestir al coche policial que intentaba interceptarlos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar alrededor de la una de la madrugada de este lunes, cuando la Ertzaintza fue alertada de la presencia, instantes antes, de unos individuos robando en un garaje comunitario de un edificio de Berriz. Los sospechosos habían llegado a forzar diferentes trasteros y, al verse sorprendidos por algún vecino, se habían dado a la fuga a bordo de una furgoneta.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido se estableció un dispositivo de búsqueda con el fin de localizar a los autores del robo y media hora después, una dotación de protección ciudadana detectó la presencia del vehículo en el que supuestamente huyeron circulando a la altura de Eibar.

La patrulla trató de interceptar su marcha, pero su conductor, haciendo caso omiso en todo momento a las indicaciones que le hacían los agentes, emprendió la huida de forma temeraria, tratando en varias ocasiones de embestir al coche policial.

Finalmente, a la altura de Elgoibar, y tras acceder a un camino sin salida, los dos ocupantes de la furgoneta se vieron obligados a apearse de la misma para tratar de huir a pie, pero ambos pudieron ser retenidos por los agentes.

Los sospechosos fueron identificados y detenidos por su implicación en el robo en los trasteros y acusados, además, de sendos delitos de conducción temeraria con desprecio a la vida y atentado a agentes de la autoridad. Los arrestados, de 41 y 26 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial.