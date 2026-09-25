Detenidos en San Sebastián tras retener a un empleado de una tienda y robar móviles por valor de 30.000 euros

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Donostia-San Sebastián a dos hombres, de 27 y 30 años, por un presunto delito de robo con violencia en un establecimiento de telefonía. Los autores intentaron retener al empleado en el almacén, mientras sustraían en una maleta teléfonos móviles por valor de 30.000 euros.

El Departamento de Seguridad ha informado en un comunicado que los hechos sucedieron este pasado jueves, sobre las 13.30 horas, en un centro comercial de la capital guipuzcoana. Patrullas de la Ertzaintza acudieron a un aviso por un robo con violencia en un establecimiento de telefonía móvil. Una agente, fuera de servicio, había intervenido, junto a los vigilantes de seguridad y al propio empleado de la tienda, para interceptar a los dos autores en su huida.

Según los datos aportados, los dos hombres entraron en el comercio y mientras uno solicitó información sobre un teléfono móvil al empleado, el otro aprovechó para acceder a la zona de almacén. El trabajador se dio cuenta y uno de los autores le sujetó e intentó encerrarle en el almacén, mientras el otro cogía los móviles y los introducía en una maleta de deporte.

Los autores se dieron a la fuga por separado, pero pudieron ser interceptados en el centro comercial por los vigilantes de seguridad, una agente de la Ertzaintza fuera de servicio y el propio trabajador de la tienda, que salió detrás del autor que llevaba la bolsa con los móviles sustraídos. En total, trataron de llevarse 28 teléfonos, valorados en unos 30.000 euros.

Las patrullas desplazadas al lugar procedieron a la detención de los dos hombres, de 27 y 30 años, por un presunto delito de robo con violencia. Los arrestados serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales en la comisaría.