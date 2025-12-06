Detenidos tres integrantes de un grupo itinerante implicado en dos robos en viviendas de Oiartzun y Leaburu (Gipuzkoa)

Agentes de la Ertzaintza trasladan a uno de los detenidos. - ERTZAINTZA

BILBAO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) ha detenido a los tres varones, de 20, 23 y 24 años de edad, integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en robos en viviendas que había actuado en Oiartzun y en Leaburu, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los tres jóvenes, que han sido detenidos acusados de los delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, daños, y pertenencia a grupo criminal, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

El primer intento de robo tuvo lugar a las 12.00 horas del 27 de noviembre en una vivienda unifamiliar del barrio de Arragua en Oiartzun. El propietario de la vivienda se encontraba en su interior cuando escuchó fuertes ruidos procedentes de una contraventana que desconocidos estaban intentando forzar. Al darles el alto, tres hombres vestidos totalmente de negro, cubiertos con gorros, pasamontañas y guantes, y que portaban barras de uña, huyeron a la carrera montándose en un vehículo pequeño de un color llamativo.

Hora y media después, en la localidad de Leaburu se tuvo conocimiento del robo en el interior de un caserío por parte de tres hombres vestidos de negro que circulaban en un utilitario de color fluorescente.

El SICTG, con los datos proporcionados por denunciantes y por testigos, pudo comprobar que el vehículo utilizado en los robos estaba alquilado en una agencia de San Sebastián por parte de uno de los jóvenes detenidos.

Desde ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el sospechoso, que se alojaba junto a otros dos hombres en pensiones de la capital donostiarra. Los tres utilizaban para moverse el vehículo identificado en los robos y otro segundo vehículo de alquiler.

El pasado jueves, teniendo conocimiento del regreso inminente de los sospechosos a su país de origen, se procedió a su detención por los presuntos delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, daños, y pertenencia a grupo criminal.

En el registro realizado en uno de los vehículos se hallaron barras de uña, un taladro, un destornillador, dos martillos, una tarjeta SIM, mochilas, herramientas, gorros, buffs, calzado y un cuchillo tipo militar.