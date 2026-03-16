Detenidos tres jóvenes de 20 y 21 años en Vitoria por hurto en un establecimiento comercial

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VITORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes, dos de 21 años y uno de 20, fueron detenidos el pasado viernes en un establecimiento comercial de la calle Domingo Beltrán en Vitoria-Gasteiz, como presuntos autores de un delito de hurto, según ha informado la Policía Local.

Los hechos sucedieron poco después de las 12.30 horas cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial, ya que había tres varones introduciéndose productos en sus mochilas.

Rápidamente una patrulla llegó al lugar y se entrevistó con la vigilante de seguridad, quien los había observado a través de las cámaras de videovigilancia. Cuando uno de ellos trató de abandonar el local sin abonarlos, le dio el alto. El hombre indicó que había sido un error y que quería pagar, momento que aprovecharon los otros dos para marcharse.

Sin embargo, la trabajadora también consiguió retenerlos hasta la llegada de los agentes. Estos los identificaron y les realizaron un cacheo preventivo en el que localizaron la llave de un turismo que habían estacionado próximo al lugar. Allí comprobaron que tenían más productos del establecimiento que los trabajadores los reconocieron como tales. Entre dichos efectos más los alimentos que habían intentado sustraer en su última actuación el valor total superaba los 900 euros.

Además, entre sus pertenencias encontraron cuatro unidades de auriculares inalámbricos bluetooth de una prestigiosa marca, de dudosa procedencia, cuyo valor en el mercado supera los 650 euros cada par. En vista de todo ello, los agentes los ocuparon y los tres jóvenes fueron detenidos.