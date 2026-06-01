Detenidos en Vitoria dos menores por intento de homicidio tras herir gravemente con un arma blanca a un joven

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VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo en la capital alavesa a dos menores, de 15 y 16 años, como autores de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras herir con un arma blanca a un joven al que causaron lesiones de gravedad.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la tarde en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz, donde un hombre había sido víctima de una agresión, al parecer con arma blanca.

Una dotación de la Ertzaintza se personó en el lugar confirmando que el herido, de 25 años, se encontraba inconsciente y presentaba al menos dos cuchilladas en la zona de la espalda. Ante la gravedad de las lesiones, tuvo que ser evacuado de urgencia a un centro hospitalario.

Las indagaciones realizadas posibilitaron la identificación de dos menores, de 15 y 16 años, como supuestos implicados en los hechos. Tras realizar las confirmaciones necesarias, los sospechosos fueron detenidos como autores de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales los arrestados serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.