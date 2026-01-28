'Deustualdeko klown jaialdia' regresa en febrero para ofrecer espectáculos de clown en Deusto y San Inazio

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha organizado la quinta edición de 'Deustualdeko Klown Jaialdia', que ofrecerá una programación de espectáculos de clown de primer nivel los miércoles y viernes del 6 al 25 de febrero. Los Centros Municipales de Deusto y de San Inazio-Ibarrekolanda acogerán las actuaciones, que serán de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

El Festival tiene como objetivo promocionar y acercar el clown a todo tipo de públicos, una disciplina con gran tradición en Euskadi, así como llevar la cultura a los barrios de Bilbao, según ha informado el consistorio bilbaíno.

El programa de esta edición incluye espectáculos de seis compañías con una gran trayectoria a nivel estatal e internacional: una es de Bizkaia (Erre produkzioak), otra de Navarra (Cía. Ido LocA), otra proveniente de Valencia (Manolo Costa y Mindanguillo), dos son catalanas (Cía. Roi Borrallas y La Churry) y una es internacional (Cía. Maiclown, de Argentina).

Entre estas compañías destacan por los numerosos premios recibidos: Manolo Costa y Mindanguillo (campeones de Europa FISM, campeones magia cómica España, premio nacional de Francia, Grand Prix Portugal, premio nacional del público y semifinalistas Got Talent España) y Cía. Roi Borrallas (premio Zirkólika, mejor espectáculo de payasos 2022 y premio Feten, mejor interpretación 2023).

Esta iniciativa se complementa con el programa "Clown Zorrotza", que brinda obras al aire libre durante la primavera, con montajes y propuestas de compañías locales, estatales e internacionales.