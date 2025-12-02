El Día Internacional del Euskera se celebrará en varios lugares del mundo con el apoyo de Etxepare Euskal Institutua

SAN SEBASTIÁN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Etxepare Euskal Institutua se une un año más a las celebraciones en torno al Día Internacional del Euskara el 3 de diciembre con diversas actividades organizadas por los lectorados de euskera y cultura vasca que impulsa en varias universidades de todo el mundo. Los eventos, cursos y conferencias llegarán a diferentes puntos de Europa y América a través de la red internacional de lectorados del Instituto. Este año, estas actividades se desarrollarán en 13 ciudades.

Las actividades que se realizarán el Día del Euskera incluyen conferencias, talleres, mesas redondas, catas, juegos y proyecciones de películas en ciudades como Frankfurt, Barcelona, Poznan, Los Ángeles, Constanza, Chicago, Berlín, Champaign, La Plata, Edimburgo, y Brno, entre otras.

Desde el instituto vasco han recordado que los lectores son profesores que ofrecen cursos de euskera y cultura vasca a estudiantes que cursan grado o postgrado en universidades de fuera del País Vasco. Se trata de un programa impulsado por Etxepare Euskal Institutua, en colaboración con universidades extranjeras.

Más allá de impartir clases de euskera y cultura vasca, son también divulgadores de las costumbres y tradiciones vascas en el extranjero. Los lectores, con el apoyo y la promoción de Etxepare Euskal Institutua, organizan a lo largo del año actividades relacionadas con la cultura vasca.

Actualmente, Etxepare Euskal Institutua promueve y gestiona lectorados de euskera y cultura vasca en 32 universidades de 16 países. En total son 27 los lectores que trabajan en este programa. En Europa, los programas de lectorado están presentes en varias universidades de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Irlanda y Georgia. En América, se imparten lectorados en EUA, Argentina, Chile, Uruguay y Cuba. Por último, el Instituto también promueve un lectorado en Asia, concretamente en Japón.

El Día Internacional del Euskera se celebró por primera vez en 1949, promovido por Eusko Ikaskuntza. Oficialmente, sin embargo, las celebraciones, encuentros y otras actividades comenzaron en 1995, cuando la diáspora vasca celebró su primer congreso en el mundo. El Gobierno Vasco y Euskaltzaindia consideraron oportuno declarar el 3 de diciembre como Día Mundial del Euskera.