Diamond Dogs, Luke Winslow-King, La Sonrisa de Julia y Smile, avance del cartel del DalecandELA Fest 5

Diamond Dogs - DALECANDELA FEST

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diamond Dogs, Luke Winslow-King, La Sonrisa de Julia y Smile encabezan el avance de cartel del DalecandELA Fest 5, una edición que convierte el Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (Bizkaia), en un "refugio de resistencia y rock frente a la ELA", según han informado los organizadores.

Del 17 al 20 de septiembre, el Puerto Viejo de Getxo acogerá este encuentro, gratuito y solidario, que "reafirma que la mejor forma de visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es convertir el escenario en un espacio de optimismo puro, donde cada acorde nos recuerda que lo importante es el camino y que saber disfrutarlo es nuestra victoria más rotunda", han añadido.

Desde Suecia, Diamond Dogs regresan para demostrar que el rhythm & blues británico y el espíritu de los Faces son el "combustible perfecto" para la celebración. Sulo Karlsson y Henrik Widen traen bajo el brazo 'Similar Shakes, Different Distortion', una colección de himnos que "huelen a taberna, a fiesta pirata y a esa verdad salvaje de quien ha compartido tablas con Iggy Pop o The Cult", han destacado desde la organización.

Junto a ellos, la elegancia de Luke Winslow-King tejerá una red de raíces americanas y blues luminoso. El músico de Michigan presentará 'Flash-A-Magic' en una liturgia de 'slide guitar' que "promete ser un brindis inolvidable frente al mar", han resaltado.

La Sonrisa de Julia vuelve tras un largo silencio creativo con 'Enemigo', un trabajo que refleja una nueva etapa vital y emocional para Marcos Cao y los suyos, manteniendo su sonido reconocible pero inyectando un vigor renovado.

Por su parte, Smile ejercen de anfitriones naturales. Los de Getxo "jugarán en casa con su pop ecléctico y optimista", adelantando temas de su próximo disco en un directo diseñado para que "nadie escape de salir con una sonrisa".

Durante cuatro jornadas, el festival integrará el arte, el deporte y la gastronomía en una experiencia destinada a recaudar fondos para la investigación y el apoyo a quienes conviven con la ELA.