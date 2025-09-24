Díaz Yanes cree que 'La infiltrada' "ya ha pasado" y que "va a haber muchas más películas sobre terrorismo"

El director Agustín Díaz Yanes y los actores, Susana Abaiuta, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, durante la presentación de 'Un fantasma en la batalla' en el Festival de Cine de San Sebastián - Arnaitz Rubio - Europa Press

El director ha intentado en 'Un fantasma en la batalla' abordar esta historia sobre ETA "desde el mayor respeto y la mayor tranquilidad"

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Agustín Díaz Yanes ha considerado que 'La infiltrada', dirigida por Arantxa Echevarría y que, al igual que 'Un fantasma en la batalla' aborda la infiltración de una mujer en ETA, "es una gran película" pero "ya ha pasado, ahora nos toca a nosotros, no estamos en paralelo con ella".

Así se ha mostrado convencido de que "en España estamos obsesionados con ciertos temas que otros no tienen", aunque "en EEUU con Vietnam se hicieron muchas películas y se solaparon". "Creo que va a haber muchas más películas sobre terrorismo", ha resaltado.

Díaz Yanes ha participado este martes en la presentación en el Festival de San Sebastián de 'Un fantasma en la batalla', película que se proyecta fuera de concurso en la sección oficial, junto a los actores del filme -Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil- y las productoras Belén Atienza y Sandra Hermida.

Inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia, una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.

El realizador ha explicado que ha intentado abordar este proyecto con "el mayor respeto y la mayor tranquilidad", además de "no meter la pata en cuestiones esenciales". En ese sentido, ha agradecido el apoyo del "extraordinario equipo" con el que ha filmado esta "complicada" película. "He hecho lo que he podido", ha resaltado.

En esa línea, ha apuntado que, desde el principio, plantearon la película como "ficcionada" que, aparte de su contexto histórico real, "tiene sus puntos para llegar a un final que suba para arriba".

Así, ha afirmado que hace "mucho tiempo" que quería hacer una película sobre ETA. "Me gustan las películas sobre el IRA y leer libros de espías. Se están haciendo muchas pelis sobre ETA y se van a hacer muchas más, porque marcó muchas cosas", ha expresado.

"VÉRTIGO"

En cuanto a los personajes, Díaz Yanes ha explicado que Amaia -protagonista que interpreta Susana Abaitua- es "una creación bastante libre mía", mientras que el el de Iraia Elías tiene "algo de militantes clandestinas", el de Ariadna Gil "es el que más se ha inspirado en la realidad y es bastante real", mientras que los Andrés Gertrudix y Raúl Arévalo "mezclan ficción y realidad".

Por su parte, Susana Abaitua ha confesado haber sentido "un vértigo muy grande" cuando le ofrecieron el papel, tras lo que llegaron las "ganas de meterme ahí". Así, a la hora de afrontar un personaje "muy complejo y con muchas aristas" se planteó lo que supone para alguien pasar 12 años encubierto e intentar "desengranar eso para hacerlo terrenal".

"El reto fue arrancar con una Amaia con una luz en la mirada, y realizar un viaje a la soledad para conseguir apagar esa mirada, porque en ese tiempo pasa de ser una niña a ser una mujer", ha afirmado.

Por su parte, Andrés Gertrudix ha señalado que "cuando te llega una película sobre ETA" afrontar la historia "con una sensibilidad porque quieres hacerlo desde el rigor y desde el respeto", aunque luego "te tienes que olvidar de eso" para poder encarnar a este "teniente coronel responsable de la operación Santuario". Además, ha resaltado la capacidad de Díaz Yanes para "humanizar los personajes y bajarlos a tierra".

Iraia Elias ha asegurado que cuando recibió el guion se dijo "corre" porque "siendo vasca, cualquier cosa va a suscitar una opinión. "Pimero pensé no, pero Iraia la actriz lo vio como un reto, en como no convertirlo en un tópico, y en poder llevar a este personaje por otro camino", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido la "generosidad" del director "siempre abierto a propuestas". "Ha sido complejo y creo que también puede incomodar a algún espectador", ha añadido.

De este modo, ha insistido en que "el reto fue no crear una caricatura y no ir a lo superficial". "El guion me daba muchas pistas, y vivir esa época, hay algo del conflicto vasco que se te queda en el cuerpo. Es lo que he tratado de llevar a mi personaje", ha detallado.

Raúl Árevalo, por su lado, ha llamado a "quitarnos el estigma, el miedo de contar historias más recientes" como las del terrorismo de ETA o de la Guerra Civil. A su juicio, "es necesario contar historias porque contarlas bien sana".

Finalmente, Ariadna Gil ha apuntado que, en su caso, la dificultad ha sido que "en poco tiempo tenía que ser muy creíble, tener un peso grande" y ha destacado que en el filme está "muy bien elegido cómo aparece en las escenas" su personaje y rodarlo "de la manera que se necesitaba". "Ha sido un trabajo interesante, difícil y delicado y me siento muy contenta por haber aportado", ha concluido.