Diego Vasallo ofrece este jueves un concierto en Bilbao al frente de su nuevo proyecto musical en formato banda

La banda Lose - JOKIN FERNÁNDEZ

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El músico Diego Vasallo (San Sebastián, 1966) ofrecerá este jueves un concierto en Bilbao al frente de su nuevo proyecto musical, el grupo Lose, con la o escrita en grafía nórdica (conjunto vacío), y que supone su regreso al formato de banda, con él como un integrante más.

El concierto del ex-Duncan Dhu, que rechazó participar en la gira conmemorativa del dúo, tendrá lugar en la sala Lumiére, del Casco Viejo bilbaíno, a partir de las 20.15 horas, y la actuación forma parte de la gira de presentación de su debut discográfico, de título homónimo y publicado en febrero.

El álbum contiene siete nuevas composiciones y ha sido producido por el guitarrista solista de la formación, Fer García (ILL, The Young Wait), quien ya produjo el anterior trabajo de Vasallo, el EP "Malo ni bueno", en octubre de 2023, cuando ambos comenzaron a colaborar.

El nuevo proyecto musical del donostiarra, en el que resuenan ecos de post-punk, Mark Lanegan y los más recientes discos en solitario de Vasallo, recala en la capital vizcaína tras haber ofrecido la banda apenas tres conciertos hasta la fecha, el último de ellos, este pasado sábado en su ciudad natal.

En declaraciones a Europa Press, Vasallo ha explicado que "la idea de formar una banda llevaba tiempo rondándome la cabeza", ya que, ha subrayado, "se trataba de volver a vivir la sensación de formar parte de una banda de rock, dentro de unn trabajo colectivo de principio a fin, desde el local de ensayo hasta los escenarios y el estudio de grabación".

A raíz de colaborar con Fer García en su anterior EP, ha añadido, "y después de unas cuantas conversaciones, nos pusimos manos a la obra y empezamos a buscar a los demás componentes", para lo cual, hablaron con el batería Oriol Flores y fue él quien contactó con el bajista Xabi Arratibel.

"Ya teníamos un cuarteto para empezar a trabajar en las canciones que formarían el primer álbum de Lose" ha proseguido, momento en que el teclista Germán San Martín (Loquillo, Quique González) se incorporó como "el quinto elemento que daría forma al sonido del grupo encargándose de los teclados y aportando unas texturas suntuosas y sugerentes".

Según ha explicado Vasallo, a la hora de crear las canciones y levantar el disco "buscábamos un sonido eléctrico, denso, rugoso y algo oscuro, como las brumas de los cuadros de Jesús Mansé, que aparecen en la portada y contraportada del disco".

Respecto a Mansé (seudónimo del poeta y letrista Jesús Mari Corman) Vasallo, que también pinta y expone regularmente, ha compartido con él varias exposiciones conjuntas ya que ambos comparten imaginario pictórico inspirado en el Romanticismo pictórico.

En ese sentido, Vasallo ha señalado que ve paisajes sonoros en muchas partes de los temas de Lose, puesto que "conectan con esos ambientes fríos y románticos de Mansé, como corrientes que atraviesan las canciones, mareas de sonido por debajo de la masa de guitarras ácidas y chirriantes".

Las letras de las siete canciones han sido escritas por Vasallo, mientras que Fer García se ha encargado de la parte musical en cinco de ellas, aunque aseguran que han compuesto y coproducido el disco juntos entre los dos.

En cuanto al sonido, el músico, que ha seguido una trayectoria musical en solitario alejada de la estética y el universo sonoro de Duncan Dhu, ha asegurado que "la electricidad de las canciones envuelve unos textos casi abstractos, libres, por los que circulan imágenes robadas a los campos y las costas de Gipuzkoa, desde donde fueron apareciendo las letras que terminaron de dar forma a estas siete piezas, largas y, en muchos pasajes, improvisadas".

En cuanto al significado del término elegido para bautizar al grupo, en los idiomas nórdicos esa palabra significa "soltar", "desatar" o "resolver" y, tal y como ha corroborado el músico, "estas siete canciones, que dan significado a este primer trabajo buscan precisamente eso: desatar, soltar amarras, zanjar. Eso hemos intentado" ilustra el músico.