Díez Antxustegi asegura que, por él, "se habría prohibido el acto de Falange y los 'ongi etorris'" pero "no se puede"

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que, "si por mí fuera, se habría prohibido la manifestación de Falange y se habrían prohibido los 'ongi etorris'", pero "no se puede" porque, ha subrayado, se "juega con las leyes, los derechos fundamentales existen y las insituciones tienen que preservarlos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el parlamentario jeltzale se ha pronunciado de este modo tras los altercados que se registraron el pasado 12 de octubre en Vitoria entre participantes en un acto de Falange e integrantes de una movilización en contra de su celebración. Según ha indicado, a su partido no le "gusta que la Falange se concentre" en la capital alavesa, pero es "un partido, desafortunadamente, legal", que "comunica concentrarse y tiene derecho a concentrarse".

En todo caso, ha subrayado que, "a esta gentuza, la respuesta tiene que ser política, democrática, pacífica, no puede ser nunca la violencia".

Así, ha advertido de que, "si hoy legitimamos que la respuesta de esta gente es violenta, ya estamos poniendo el listón". "¿Y dónde vamos a poner el listón la próxima vez? ¿Cuándo sí se puede utilizar la violencia como arma en política y cuándo no? Creemos que la violencia nunca es legítima para defender ninguna idea", ha insistido, remarcando que "es más antifascista quien democráticamente les dicen que aquí no son bienvenidos que quienes les tiran piedras".

El portavoz del PNV en el Parlamento ha precisado que, en este asunto, "hay un tema ético, un tema de fondo de decir que la violencia no es la forma de responder a esta gente".

Díez Antxustegi ha subrayado que el PNV, que la semana pasada registró una iniciativa con PSE-EE en el Parlamento para condenar de manera "firme y rotunda", no hace "las cosas pensando en Bildu", sino que presenta las iniciativas "en función de lo que ocurre en el país", en este caso los "incidentes lamentables" del 12 de octubre.

También, ha recordado, desde el PNV se ha planteado que hay que "abrir un debate" sobre por qué es legal "este partido político profundamente antidemocrático".

El parlamentario jeltzale ha rechazado las críticas al hecho de que permitiera la convocatoria de Falange precisando "los actos no se permiten, los actos se comunican", y el derecho de reunión es "un derecho fundamental reconocido en la Constitución española".

De este modo, ha recordado que este debate se ha sucitado en numerosas ocasiones en relación a los 'ongi etorris' a expresos de ETA. "Si por mí fuera, se hubiera prohibido la manifestación de Falange y se hubieran prohibido los 'ongi etorris', pero es que jugamos con las leyes, con un marco normativo, tenemos una Constitución, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es que los derechos fundamentales existen y las instituciones lo que tienen que hacer es preservarlos", ha insistido.

Así, ha señalado que "claro que ojalá se pudieran prohibir las manifestaciones de la gentuza que viene con el pajarraco en la bandera, pero es que no se puede".

Díez Antxustegi ha remarcado que le "gustaría que no" se produjera en Euskadi un repunte de actos violenctos y ha apelado a ser "inteligentes como país". "El PNV siempre, frente a todas las provocaciones y frente a todos los totalitarismos, ha decidido que la respuesta siempre tiene que ser política, democrática, pacífica. Otros no lo sabemos", ha insistido.

"DESLEGITIMAR" A LA ERTZAINTZA

Asimismo, ha mostrado su preocupación por que "se trata de deslegitimar a la Ertzaintza". En este sentido, ha criticado que "hay gente que viene a hablar de que hay que cambiar el modelo policial" cuando lo que "realmente quieren decir es que no les gusta la Ertzaintza, pero es que no les gusta ahora y no ha gustado nunca porque los odian".

El portavoz del PNV ha defendido que la Ertzaintza es "una buena policía" que "da respuesta a los problemas", aunque no siempre se "acierte", y ha cuestionado "qué modelo va a tener la policía" que asegura el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, va a tener "la Euskadi independiente, liderada por Bildu".

"Es como todo, hay que hacer, hay que hacer, pero ¿qué van a hacer ellos? No lo sabemos. Solo sabemos que no les gusta lo que hay ahora", ha criticado.

A su entender, "los que dicen ahora que hay que cambiar el modelo policial son los que, cuando ven a una ertzaina de 25 años que va a las txosnas en las fiestas de su pueblo, le echan".

Por otro lado, ha admitido que hay "determinados sitios de Euskadi donde hay problemas de seguridad detectados", especialmente entornos urbanos "muy concretos", que no se tienen que "exagerar" ni tampoco "negarlos". Según ha remarcado, lo que hay que hacer es "simplemente resolverlos" y, en este sentido, ha recordado la puesta en marcha del Foro de Seguridad de Euskadi.

Asimismo, ha aludido a la iniciativa impulsada por su partido en el Congreso ante el "problema enorme" de la multirreincidencia y ha considerado que "desde el punto de vista de país, a lo mejor igual tenemos que plantearnos si esa competencia es una competencia que tendríamos que tener aquí".

"Si en este momento el Estado no está dando una respuesta al problema con la multirreincidencia, si a lo mejor no tendríamos que hacerlo nosotros para poder poner de verdad solución a este asunto que de verdad en la calle preocupa", ha planteado.