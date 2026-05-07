Las diez contraseñas más usadas se descifran "en menos de un segundo", según Ziur

(Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación foral de Gipuzkoa, Ziur, advierte de que las diez contraseñas más usadas "se descifran en menos de un segundo".

En un comunicado con motivo de la conmemoración del Día mundial de la Contraseña, la directora de Ziur, María Penilla, ha advertido de que "una contraseña débil puede abrir la puerta a toda tu vida digital en cuestión de segundos".

Además, ha indicado que las 10 claves más comprometidas, según los informes más recientes de 2025 y las proyecciones para 2026 de compañías especializadas como NordPass y ESET, son "admin; 123456; 12345678; 123456789; 12345; password; 1234567890; 1111; Contraseña; y qwerty123".

La directora de Ziur ha hecho "un llamamiento a mejorar los hábitos digitales" y ha recordado "la necesidad de utilizar una contraseña diferente para cada servicio importante, especialmente en ámbitos críticos como el correo electrónico o la banca online".

Asimismo, ha recomendado "optar por contraseñas largas en lugar de complejas, apostando por frases fáciles de recordar, pero difíciles de descifrar".

"El uso de gestores de contraseñas es otra de las prácticas clave", ha indicado, para añadir que permiten "almacenar de forma segura múltiples claves sin necesidad de memorizarlas". "Bitwarden (gratuito), 1Password (de pago) o el gestor del propio móvil son las opciones más recomendables y sencillas", ha explicado.

A esto se suma la activación de la verificación en dos pasos (2FA), considerada "una de las herramientas más eficaces para bloquear intentos de acceso no autorizados, incluso en caso de robo de contraseña", ha destacado.

Por otro lado, ha advertido de "errores habituales" como "utilizar datos personales evidentes, contraseñas comunes o compartir credenciales a través de canales inseguros".

"No es necesario cambiar las contraseñas de forma periódica sin motivo, pero sí hacerlo ante cualquier sospecha de compromiso o tras una brecha de seguridad", ha apuntado.