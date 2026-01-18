La Diócesis de Vitoria inicia un curso sobre la importancia de cuidar el planeta

VITORIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para la Ecología Integral de la Diócesis de Vitoria ha organizado un curso teórico-práctico sobre la importancia de cuidar el planeta, que comenzará este lunes y se desarrollará a lo largo de varias sesiones en la Sala Carlos Abaitua de Vitoria-Gasteiz, junto a la Catedral Nueva, según ha informado la Diócesis en un comunicado.

Las clases se han diseñado para facilitar un espacio de encuentro y reflexión compartida en torno a la realidad ecológica actual y con el fin de reforzar el compromiso con el cuidado de la Tierra.

A lo largo de las distintas sesiones, este taller ofrecerá variadas y dinámicas miradas complementarias -científica, social y creyente- para comprender mejor los desafíos ecológicos y explorar alternativas ecosociales que integren justicia, sostenibilidad y cuidado de la vida.