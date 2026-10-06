Diputación de Álava adjudica el contrato para implantar un sistema de realidad inmersiva en 19 centros del IFBS

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha adjudicado el contrato para implantar un sistema de realidad inmersiva en 19 centros del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) por un importe de 253.779 euros para dotarles de "una herramienta terapéutica de última generación orientada a mejorar la salud cognitiva, emocional y relacional de personas mayores y con discapacidad".

El contrato, adjudicado a la empresa Manifiesto Studio S.L., incluye el suministro e instalación del equipamiento necesario, las licencias de software, la creación de contenidos digitales específicos para los centros forales y la formación del personal profesional del IFBS, procedimientos que deberán completarse en un plazo máximo de ocho semanas desde la formalización del contrato.

Según ha explicado la Diputación, los programas de realidad inmersiva crean "entornos digitales envolventes" en los que los usuarios pueden interactuar de forma segura con imágenes, sonidos y contenidos adaptados a sus necesidades.

La tecnología empleada transforma las salas mediante proyecciones que se extienden por paredes y techos, "generando experiencias multisensoriales que favorecen la participación y la estimulación". Este tipo de experiencias contribuyen a "estimular capacidades cognitivas, físicas y emocionales, además de favorecer la motivación, la interacción social y el bienestar".

La incorporación de esta tecnología responde al objetivo del Departamento de Políticas Sociales de seguir avanzando en la modernización de los servicios sociales del territorio, y ofrecer nuevas herramientas de intervención adaptadas a las necesidades de las personas y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.

En ese sentido, ha asegurado que sus beneficios resultan "especialmente relevantes" en centros que atienden a personas con altos niveles de dependencia o deterioro cognitivo, así como en colectivos con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido

La mayor parte del presupuesto del programa se financia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos NextGeneration EU.