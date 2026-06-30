Diputación de Álava destina 100.000 euros al Centro de Protección Animal de Armentia para acoger perros de zona rural

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava destinará 100.000 euros al Centro de Protección Animal de Armentia para recoger perros abandonados de las zonas rurales del territorio, según ha anunciado este martes el diputado general de Álava, Ramiro González, en una rueda de prensa.

González ha hecho este anuncio después de que el Consejo de Gobierno Foral haya aprobado la concesión de la ayuda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es el que gestiona el centro para sufragar los gastos de este año.

El Consejo de Gobierno Foral también ha aprobado un convenio de colaboración entre el departamento de Agricultura de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de la capital alavesa para la recogida de canes extraviados o abandonados en la zona rural del Territorio Histórico de Álava, excepto en los municipios de Llodio y Amurrio.

El convenio establece que el Consistorio de Vitoria-Gasteiz realizará, a través del Centro de Protección Animal, la recogida, custodia y mantenimiento de perros sin dueño en la zona rural alavesa. Asimismo, se encargará de localizar a los propietarios, la cesión y la adopción de perros.

El presupuesto previsto para la actividad del centro durante este año asciende a 1.328.042 euros, de los que 100.000 euros corresponden a la aportación foral y 1.228.042 euros a la aportación de la administración municipal.