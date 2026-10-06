La Diputación de Álava destina 2,1 millones a proyectos de innovación, digitalización y descarbonización de 139 empresas

VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha aprobado la resolución de la línea de ayudas Álava Innova Descarboniza 2026, que destina 2.127.661,70 euros --una cifra que supera en más de 200.000 euros a la del año anterior-- a proyectos de innovación, digitalización y descarbonización aprobados para 139 empresas alavesas.

Las empresas subvencionadas han aumentado de 118 a 139 respecto a la convocatoria de 2025, según ha informado el Gobierno foral a través de un comunicado.

El programa Álava Innova Digitaliza promovía tradicionalmente la realización de las actuaciones innovadoras en las organizaciones y las actuaciones de mejora competitiva en base a la digitalización tanto de los procesos productivos, como de los procesos comerciales y postventa.

La convocatoria de 2026 incluye, de forma diferenciada, la apuesta institucional por avanzar en la sostenibilidad medioambiental y en la transición hacia una economía vasca baja en carbono mediante la incorporación de la eficiencia energética, la economía circular, el uso eficiente de los materiales y la ecoinnovación, así como el compromiso del territorio por alinear esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La línea de ayudas Álava Innova-Digitaliza incluye una valoración especial de los proyectos relacionados con las tres prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3-Euskadi 2030: la industria inteligente, la energía más limpia y la salud personalizada.

Estas ayudas han servido para dar impulso a diversas actuaciones de innovación digitalización y descarbonización. En la presente convocatoria destaca la generalización de proyectos de inteligencia artificial para el diseño o mejora de productos, servicios y procesos de las organizaciones.