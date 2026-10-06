La Diputación de Álava invertirá más de 730.000 euros en modernizar el laboratorio agropecuario de Eskalmendi

VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava invertirá más de 730.000 euros en la reforma y la modernización del laboratorio agropecuario de Eskalmendi para adaptar sus instalaciones y equipos "a las necesidades actuales y mejorar tanto su accesibilidad como su eficiencia energética".

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes la licitación del proyecto de reforma del laboratorio agropecuario de Eskalmendi y el suministro, la fabricación y la puesta en funcionamiento de su mobiliario técnico con un presupuesto total de 730.328 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses.

La licitación se realiza en dos lotes. El primero consta de las obras de reforma, adecuación arquitectónica e instalaciones del laboratorio por importe de 621.469 euros, y el segundo consta del suministro fabricación y puesta en funcionamiento del mobiliario técnico.

El proyecto ha contemplado como principales actuaciones la renovación integral del laboratorio de serología existente para adaptar sus espacios e instalaciones a las necesidades actuales y garantizar la calidad de sus trabajos a medio y largo plazo.

La iniciativa también ha incluido la creación de un nuevo laboratorio de bromatología en la planta baja del edificio contiguo al laboratorio de serología.

Otro de los objetivos del proyecto es mejorar el conjunto "en términos de funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética, y la renovación de los espacios auxiliares para el personal".