La Diputación de Álava plantea incentivos fiscales para el sector de las biociencias, a semejanza de los audiovisuales

La Diputación Foral de Álava pondrá en marcha una serie de incentivos fiscales al sector de las biociencias, en la misma línea que los establecidos actualmente para la industria audiovisual, con el objetivo de "dar un salto importante" en este ámbito para el desarrollo de esta actividad en el territorio alavés.

Así lo ha trasladado el diputado general de Álava, Ramiro González, este lunes durante su intervención en la primera sesión del debate de política general de las Juntas Generales de Álava, celebrado en la Casa Palacio Foral de Vitoria-Gasteiz.

El diputado general ha precisado que "será necesaria una definición de los incentivos, una consulta a la Unión Europea y la aprobación" por parte de la Cámara alavesa. "Llevará su tiempo, exigirá diálogo, pero creo que se trata de una iniciativa que supondrá un salto importante para una actividad que puede generar mucho empleo y riqueza para Álava", ha manifestado.

Además de esta nueva línea en relación a la fiscalidad de este sector empresarial, González ha subrayado los acuerdos alcanzados en el seno del Concierto Económico y ha advertido que "Álava se defenderá con todos los instrumentos a su alcance ante cualquier ataque al Concierto Económico e intento de cercenar nuestro autogobierno", frente a los que, "en Madrid, pretenden recentralizar al Estado".

Respecto a la comarca de Aiaraldea, ha demandado alcanzar "un pacto social por la competitividad, para frenar las reticencias que muchas empresas muestran a invertir o mantener sus inversiones" y ha asegurado que Diputación y Gobierno Vasco trabajan "en un proyecto serio de nueva actividad" para las instalaciones de la empresa Guardian Llodio". "Es un proceso largo y complejo, pero confío en que se produzcan buenas noticias en no demasiado tiempo", ha deseado, al respecto.

En el ámbito del emprendimiento, ha anunciado que pronto comenzará la actividad de 'Nexum Araba', el Centro de Emprendimiento para apoyar a emprendedores y empresas y, en cuanto a la conectividad, ha hecho público que la Diputación Foral de Álava, junto con otros socios, "se presentará a la licitación que convocará Adif para la gestión de la intermodal de Jundiz".

El diputado general ha defendido la necesidad de atraer a trabajadores de otros lugares, si Álava "quiere mantener su capacidad industrial", por lo que la Diputación Foral pondrá en marcha un proyector piloto, en colaboración con SEA Empresas Alavesas y el gobierno municipal de El Marqués, en México, para "atraer a estudiantes en los sectores de automoción y aeronáutica".

Asimismo, ha puesto en valor el peso que el turismo está teniendo en la economía alavesa, con una aportación cercana ya al 6% del PIB. Al mismo tiempo, ha recordado que la consolidación en el Aeropuerto de Foronda de las rutas con Ryanair y la suma de Volotea "nos acerca al objetivo de alcanzar la cifra de 500.000 pasajeros".

Por otra parte, ha destacado que "esta debe ser la legislatura en la que se produzcan avances significativos hacia la integración de Treviño en Álava", asunto en el que ha cedido "la iniciativa y el protagonismo" a la creada Mesa por la Integración y formada por "todas las formaciones con presencia en el enclave, excepto el PP", y a la que "a las Juntas Generales corresponde apoyar".

El diputado general de Álava ha anunciado que la primera fase del programa de promoción de vivienda se pondrá en marcha en Ribera Alta y en Elosu, con las primeras edificaciones. Además, Álava Agencia de Desarrollo abrirá una oficina de atención a pie de calle que centralizará todas las ayudas forales de vivienda, "facilitando así la información y el acompañamiento a personas y entidades".

También en materia de vivienda, ha señalado una línea de ayudas a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes para la elaboración de un plan de vivienda municipal y un proyecto de Ecosistema de Innovación Rural de Álava.

Respecto a "la difícil situación de Rioja Alavesa y la necesidad de afrontar su futuro con ambición transformadora", ha reiterado su petición de "diferenciación real" de los diversos modelos productivos y comerciales, y ha demandado poder elegir "el modelo de Denominación de Origen, si se quiere garantizar el futuro de viticultores y bodegas".

En este sentido, González ha reclamado al Consejo Regulador un "cambio de rumbo urgente" y que se posibilite a las comunidades autónomas integradas en la DOC Rioja y, en concreto, a "la Diputación Foral de Álava, poder participar en su gestión, tomando parte en el establecimiento de los requisitos y condiciones de cada zona productora".

