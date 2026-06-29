La Diputación de Álava presentará alegaciones para evitar la suspensión de la inhabilitación a las colonias de Bernedo

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VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Álava presentará alegaciones para evitar que la jueza suspenda de forma cautelar la inhabilitación de tres años a la asociación de campamentos de Bernedo para organizar actividades de tiempo libre, que le impuso la Diputación a principios de junio.

Así lo ha anunciado este lunes la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que el auto se ha tomado "de inaudita parte" porque "la jueza ha tomado una decisión sin escuchar a la Diputación Foral de Álava".

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha suspendido este lunes de forma cautelar la ejecución de la sanción de inhabilitación por tres años a la Asociación Sarrea Euskal Udalekua, encargada de organizar los campamentos de Bernedo, que le había impuesto la Diputación Foral de Álava.

El auto considera la sanción de la Diputación "desproporcionada". Además, el auto no considera que haya "peligro real" para menores de edad derivada de la infracción presuntamente cometida los años 2023 y 2024.

ALEGACIONES HASTA EL MIÉRCOLES

Del Val ha asegurado que la institución foral va a presentar "toda la documentación precisa y todas las alegaciones" que estime oportunas. Según el auto, la Administración tiene de plazo hasta este miércoles para presentar alegaciones.

La diputada ha explicado que, una vez recibidas las alegaciones, la jueza de lo Contencioso-Administrativo tendrá que ratificar o levantar la medida cautelar. "El juzgado decidirá, una vez escuchada a esta Diputación Foral, que hasta ahora no ha sido escuchada", ha insistido, Del Val.

La edil socialista ha reconocido que, "aunque es muy precipitado determinar nada", si se mantuvieran las medidas cautelares, Sarrea Euskal Udalekua estaría a tiempo de organizar actividades la última semana de agosto.

Aun así, Del Val ha asegurado que la asociación no cuenta con local para organizar campamentos porque la junta Administrativa suspendió el contrato de alquiler con Sarrea Euskal Udalekua el pasado 8 de junio.

"Hay que ser prudentes en este momento. Es un tema en el que ha afectado a muchos menores, a muchas familias, y tenemos que ser absolutamente prudentes con lo que decimos", ha concluido la diputada.

Tras conocerse las denuncias ante los tribunales de 21 familias por presuntos actos contra la libertad sexual contra menores que participaban en campamentos organizados por Sarrea, la Diputación alavesa abrió un expediente que concluyó con la imposición de una sanción por dos infracciones graves admistrativas, en concreto por no hacer comunicación previa de la realización de campamentos de verano en 2023, 2024 y 2025 y por no facilitar información sobre ellos.

De esta forma, fue sancionada con una multa de 9.000 euros, junto a la prohibición de percepción de subvenciones públicas e inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por tres años.