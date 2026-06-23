La Diputación de Álava prohíbe las hogueras de San Juan ante el riesgo muy alto o extremo de incendio forestal

El diputado general de Álava, Ramiro González - DFA

VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Álava ha prohibido las hogueras de San Juan así como barbacoas, quemadores, braseros de exterior, fuego para cocinar al aire libre y cualquier otra forma de combustión en espacios abiertos ante la previsión de riesgo muy alto o extremo de incendio forestal.

Con este objetivo, ha aprobado una orden foral por la que se prohíbe encender el fuego en espacios abiertos en todo el Territorio, que entra en vigor este martes y se mantendrá hasta las 23.50 horas, "sin perjuicio de que pueda prorrogarse en función de la evolución de riesgo meteorológico".

Según ha anunciado el diputado general de Álava, Ramiro González, en rueda de prensa, la decisión se ha adoptado de acuerdo con la información meteorológica disponible y en el marco legal de prevención de incendios forestales, "que obliga a aplicar de forma inmediata limitaciones y prohibiciones cuando sea predecible un riesgo de incendio forestal muy alto o extremo".

(Habrá ampliación)