Diputación de Álava reanuda este lunes las charlas informativas presenciales para acercarse al acogimiento familiar

Archivo - Una niña de acogida tiende la mano a una mujer - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), organismo autónomo adscrito al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Álava, reanudará desde, desde este lunes, 21 de septiembre, las charlas informativas presenciales sobre acogimiento familiar de menores en situación de desprotección.

Según ha informado la Diputación, tras el descanso del verano, las fechas previstas en lo que resta de año son el 19 de octubre, el 16 de noviembre y el 14 de diciembre.

Las charlas se desarrollarán partir de las 17.30 horas en las oficinas del Programa de Acogimiento Familiar de Álava y es necesario realizar una inscripción previa en el teléfono 945 773052 o en el correo electrónico acogimiento@araba.eus.

El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia en situación de desamparo que tiene como objetivo "proporcionar un entorno estable a estos niños hasta que pueda retornar con su familia de origen o, en caso de no poder regresar, donde se pueden construir nuevas relaciones".

DESAMPARO

La Diputación considera infancia en situación de desamparo aquellos niños, niñas y adolescentes que, por diversos motivos, "no pueden estar con sus familias de origen porque estas no pueden proporcionarles los cuidados que necesitan, porque han podido sufrir abandono, maltrato o negligencia".

La institución foral precisa que los perfiles y modelos de familias pueden acoger son familias, parejas y personas solas, con o sin descendencia.

En la charla, se abordarán aspectos básicos sobre esta figura de acogida, se ofrecerá información sobre las características y vivencias de las personas menores de edad y el papel de cada protagonista en el acogimiento, así como el encuadre legal y administrativo del mismo.