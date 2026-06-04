La Diputación de Álava rehabilita un edificio municipal en Bernedo para crear cinco viviendas en alquiler social

Viviendas de alquiler social en Bernedo - DFA

VITORIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava está rehabilitando un edificio municipal en la localidad de Bernedo para crear cinco viviendas en alquiler social, a través de la línea de ayudas dirigida a entidades locales para la adquisición y rehabilitación de viviendas con destino a alquiler social y/o protegido y emancipación juvenil, que tiene como objetivo facilitar que los municipios alaveses, especialmente los de menor población, puedan ampliar su parque público de vivienda y ofrecer nuevas oportunidades de residencia en el medio rural.

La diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga, ha visitado esta semana Bernedo para conocer de primera mano el proyecto de rehabilitación de un edificio de titularidad municipal, la antigua casa de los maestros, que el Ayuntamiento está transformando en viviendas destinadas a alquiler social.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Bernedo contempla la rehabilitación del inmueble para obtener cinco viviendas, con una superficie total de 468,96 metros cuadrados, a razón de 78,16 metros cuadrados por vivienda. El presupuesto subvencionable asciende a 400.000 euros y la ayuda concedida por la Diputación Foral alcanza los 340.000 euros, el 85% del presupuesto subvencionable.

La subvención aplicada incorpora el porcentaje general previsto para ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y concejos, así como el incremento adicional vinculado a actuaciones de eficiencia energética. De esta forma, la intervención no solo permitirá incrementar la oferta de vivienda en alquiler social en Bernedo, sino también mejorar las condiciones energéticas y de habitabilidad del edificio.

Pérez Borinaga ha subrayado durante la visita que "la vivienda es una herramienta fundamental para fijar población, favorecer la emancipación y garantizar que nuestros pueblos sigan teniendo vida". En este sentido, ha destacado que "la colaboración entre la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos permite recuperar patrimonio municipal en desuso y transformarlo en oportunidades reales para las personas y familias que quieren vivir en el medio rural".

La diputada foral ha recordado que el impulso a la vivienda en los municipios alaveses forma parte de las políticas de equilibrio territorial de la Diputación Foral de Álava, orientadas a reforzar los servicios, las infraestructuras y las oportunidades en todos los pueblos del territorio.

La intervención permitirá avanzar en la recuperación de un inmueble municipal y ponerlo al servicio de una necesidad prioritaria: "ampliar la oferta" de vivienda asequible en alquiler social y/o protegido en el municipio.

Con este proyecto, Bernedo se suma a las entidades locales alavesas que están utilizando las ayudas forales para activar vivienda pública, recuperar edificios existentes y contribuir a que el medio rural cuente con más recursos para atraer y mantener población.