La Diputación de Álava solicitará la repatriación del menor identificado como presunto autor de la agresión homófoba

Ramiro González - DFA

VITORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava solicitará a la Subdelegación del Gobierno que inicie los trámites para retornar a su país de origen al menor de edad identificado como presunto autor de la agresión homófoba del pasado domingo en Vitoria-Gasteiz.

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, ha expresado su condena ante la agresión homófoba de este pasado domingo en la capital alavesa, en la que, presuntamente, participaron tres menores de edad tutelados por la institución foral.

El diputado general ha denunciado que este tipo de agresiones --que en este caso consistieron en una agresión física e insultos homófobos contra dos chicos-- "constituyen un atentado directo contra la dignidad, contra la libertad individual y contra los derechos humanos".

González ha recordado que el caso está siendo investigado por la Justicia, y que los tres menores que fueron identificados y detenidos como presuntos responsables de la agresión están a la espera de declarar ante la Fiscalía de Menores.

En todo caso, ha anunciado que la Diputación Foral de Álava, de la que depende el centro de tutela en el que residen estos menores, solicitará a la Subdelegación del Gobierno en Álava que inicie los trámites para el retorno a su país de origen del menor que, presuntamente, es el autor material de la agresión.

AUTOR DE ANTERIORES AGRESIONES

González ha afirmado que esta persona "ya ha protagonizado anteriores agresiones" y presenta "una absoluta falta de adaptación al recurso en el que se encuentra y a una sociedad que pretende ayudarle a integrarse".

El diputado general ha explicado que estos tres jóvenes "se escaparon" por la noche del centro en el que residen, aunque ha recordado que esas instalaciones "no son una cárcel" y que estas personas no están privadas de libertad.