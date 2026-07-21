La Diputación de Álava subvenciona con 279.000 euros a 44 asociaciones por proyectos que promueven la igualdad de género

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VITORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha subvencionado con 279.000 euros a 44 asociaciones por proyectos que promueven la igualdad de mujeres y hombres, en las que se abordan cuestiones como el empoderamiento de las mujeres y la prevención de las violencias machistas.

Según ha anunciado este martes el diputado general de Álava, Ramiro González, en una rueda de prensa, las iniciativas apoyadas formarán parte de la programación anual de LAIA, la Red Territorial de Álava para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, estructura que agrupa y conecta las acciones impulsadas tanto por entidades públicas como privadas para avanzar en la igualdad en el territorio.

Los proyectos subvencionados abordan cuestiones como el empoderamiento de las mujeres, la prevención de las violencias machistas, la promoción de relaciones igualitarias, la diversidad, la sensibilización social y el fortalecimiento del tejido asociativo comprometido con la igualdad.

Además, ha subvencionado a través de esta convocatoria los proyectos para la promoción de la igualdad desarrollados por 18 asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos alaveses.

Las entidades que recibirán estas subvenciones son: Bor-Bor Aiaraldeko Feminismo Elkartea, Mendiandreak Elkarte Feminista, Grupo de Mujeres Argia, Denbora Elkartea, Asociación de Familias de Menores Transexuales Naizen, Asociacióm Cultural de Mujeres Oletako Briska, Escuela de Mujeres de Durana, Asasam, Gezaltzako Taldea y Samurrak Aniztasun Sustapena Elkartea.

También se han beneficiado de las subvenciones la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava, Asociación Kuéntame, Asociación Udako Iturriak, Cruz Roja Álava, Asociación Cultural El Pilagar, Unbela, UAGA, Haaly Pular, Aresbi, Sociedad Fotográfica Alavesa, Ampea, Medicus Mundi Álava-Araba, Médicos del Mundo Euskadi, Egia Personas Adultas Superando el ASI, Eginaren Eginez y Kultura Bendera Elkartea.