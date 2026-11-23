Entrega de los Premios Blas Arratibel en Vitoria - DIP. ÁLAVA

VITORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha reconocido este lunes a 'Lan ta lan', Feria de Artesanía de Navidad de Álava, por su importante papel durante los últimos treinta años en el impulso, la visibilidad y la comercialización del trabajo artesano en el marco de la ceremonia de entrega de los premios del Certamen de Artesanía Blas Arratibel 2026. 'Lan ta lan', organizada por la asociación Artisau, volverá a abrir sus puertas este próximo 4 de diciembre en la plaza de la Provincia.

En este mismo acto se han dado a conocer los nombres de los artesanos ganadores de la 40ª edición del Certamen Blas de Arratibel que convoca anualmente el Departamento de Empleo, Comercio y Turismo para reconocer los mejores trabajos de artesanía de Euskadi y el Condado de Treviño: Unai Beltrán y Loli Cordero. Los trabajos galardonados y el resto de piezas a concurso están expuestas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa hasta el 7 de diciembre.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Mar Dabán, ha presidido esta tarde la ceremonia de entrega celebrada en la Casa de Cultura y ha subrayado la importante labor de los artesanos y las artesanas al "mantener y transmitir la cultura local y los oficios tradicionales".

"Quiero reconocer y poner en valor el trabajo de unos profesionales que ponen en cada pieza, única e irrepetible, un trozo de su propia vida, y animar a alavesas y alaveses a que compren y regalen artesanía estas navidades, a que visiten los talleres y tiendas de nuestros artesanos, y a conocer por supuesto la feria Lan ta lan porque regalar artesanía es regalar algo único, singular y diferente", ha expresado.

Unai Beltrán ha sido premiado en la modalidad A, dirigida a personas que tienen reconocida su condición de artesanas, por su obra 'Urki': una silla mecedora tallada a mano en madera de roble y nogal, ensamblada de forma natural sin ningún tipo de herraje, que refleja la quietud y la calma en pleno movimiento. "Urki es madera, esfuerzo y serenidad. Quiero representar con esta pieza la pausa en esta sociedad de inmediatez y prisas", ha explicado este ebanista.

Se trata de la segunda vez que Unai Beltrán es reconocido con este prestigioso galardón tras ser premiado en la modalidad B en la pasada edición de 2025.

El jurado del Certamen de Artesanía Blas Arratibel ha considerado la pieza 'Urki' merecedora del premio de la modalidad A de forma unánime "por ser muy equilibrada, presentar un espectacular acabado y un tallado y pulido de excelente calidad, y estar elaborada íntegramente en madera sin necesidad de ningún tipo de ensamblaje metálico". Este galardón tiene una dotación económica de 3.625 euros.

FERIA 'LAN TA LAN'

Loli Cordero ha recibido el premio de la Modalidad B, reservado para personas que no tienen todavía reconocida oficialmente la condición de artesanas, por su trabajo 'Gaua': una vasija esmaltada de una belleza pura y sencilla. "Fue un reto, una pieza arriesgada en su realización: Gaua, noche tranquila, profunda, misteriosa. El esmalte también responde también a esa aparente sencillez", expone la ceramista.

En el caso de este trabajo, el jurado ha considerado, también de forma unánime, que es merecedor del premio "por mostrar una amplia profesionalidad, destacando su patina interior de gran trabajo, y estar elaborada en una única pieza pese a sus grandes dimensiones". La dotación económica de este premio es de 1.625 euros.

La Diputación de Álava ha reconocido también durante el acto de entrega de los premios Blas Arratibel 2026 a la Feria de Artesanía de Navidad 'Lan ta lan' y a Artisau, asociación organizadora, por la importante función de este evento en la difusión, visibilidad y comercialización del trabajo artesano durante las tres últimas décadas. La presidenta de la asociación Artisau, Mónica Martín, ha recogido este reconocimiento.

"La feria tiene una importancia crucial para el sector porque la Navidad son fechas de regalos. Además, nos da la oportunidad de tener contacto directo con los clientes y explicarles de forma cercana cómo es nuestro trabajo, el origen de los materiales, el proceso de elaboración de cada pieza", ha dicho Mónica Martín.

'Lan ta lan' celebró su primera edición en 1996 en la Plaza de España y se trasladó en 1999 a la Plaza de la Provincia donde continúa ofreciendo la mejor artesanía. Esta feria, que cumplirá este año su trigésimo primera edición, volverá a abrir sus puertas este próximo 4 de diciembre para ofrecer a alaveses y visitantes piezas únicas de madera, cuero, textil, joyería e ilustración, y productos cosméticos naturales.

"Este reconocimiento es totalmente merecido porque estamos ante una feria que lleva treinta años ofreciendo al sector un magnífico escaparate para mostrar sus oficios y su trabajo, y comercializar sus obras en unas fechas claves como es la Navidad. Queremos reconocer a las personas que alumbraron Lan ta lan y a quienes han hecho posible su consolidación y continuidad en el tiempo hasta llegar a su 31 edición", ha afirmado la diputada.