La Diputación y alcaldes de Álava analizan en un encuentro soluciones coordinadas para el acceso a la vivienda

VITORIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha mantenido este pasado viernes un encuentro de trabajo con varios alcaldes del territorio para abordar de forma coordinada los problemas de acceso a la vivienda, una de "las principales preocupaciones" de la ciudadanía, y explorar "soluciones conjuntas".

Según ha informado la Diputación alavesa, en el encuentro, el diputado general, Ramiro González, subrayó que "la vivienda preocupa, y la ciudadanía así lo ha demostrado", y, por ello, la institución foral "no solo está preocupada, sino que se ocupa". Ante esta situación, ha apelado a la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para lograr "resultados tangibles".

La sesión sirvió para compartir el estado de las líneas de actuación impulsadas a través del portal etxebizitza.araba.eus, que agrupa diferentes programas forales con los objetivos de facilitar la compra a jóvenes, aumentar la oferta de alquiler y contribuir a fijar población en las áreas rurales del territorio.

La diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga, explicó que, dentro de las líneas ya activas, la de rehabilitación es un "auténtico éxito", e insistió en la importancia de sumar "esfuerzos municipales" para que el resto de programas alcance el mismo nivel de implantación.

Pérez Borinaga presentó el programa de avales para la compra de primera vivienda para menores de 36 años, destinado a facilitar la entrada a personas solventes que no disponen del ahorro suficiente. La Diputación avala la diferencia entre el 80% y hasta el 95% del valor de la vivienda (con un precio máximo de adquisición de 325.000 euros), con una duración máxima del aval de 10 años y acceso a través de entidades financieras adheridas.

También hizo hincapié en el programa de garantías al alquiler, dirigido a movilizar vivienda en alquiler en núcleos de población de municipios menores de 20.000 habitantes, con participación tanto de personas propietarias como de arrendatarias que cumplan requisitos de residencia y solvencia.

En relación con el alquiler, hizo un llamamiento a los ayuntamientos para reforzar el "trabajo de rastreo" y conocimiento de vivienda potencialmente vacía para identificar pisos que no salen al mercado "por temor u otras razones" y acercarlos a los programas de garantías y acompañamiento para activar su puesta en alquiler.

ENCUENTROS BILATERALES

Por su parte, la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, compartió con los municipios la filosofía del nuevo programa de construcción de vivienda y las distintas alternativas que se están valorando, con el objetivo de ampliar la oferta y responder a las necesidades detectadas en el territorio.

Asimismo, se presentó el esquema de trabajo para la siguiente fase de coordinación técnica con Álava Agencia de Desarrollo (AAD) para impulsar proyectos ligados a la disponibilidad de suelo e infraestructuras.

En las próximas semanas se prevén contactos bilaterales con distintos ayuntamientos para "concretar necesidades, capacidades y posibles vías de avance", ha avanzado la Diputación.