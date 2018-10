Diputación apartará de su cargo de asesor foral al exalcalde de Zierbena si la justicia determina su "acusación"

Publicado 23/11/2015 17:53:18 CET

Unzueta recuerda que, por el momento, es "imputado" y no "acusado"

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada vizcaína de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha asegurado que la Diputación apartará del cargo de asesor que ocupa el exalcalde de Zierbena, Marcelino Elorza, en este área foral, en el caso de que la justicia determine su "acusación", y ha subrayado que, por el momento, es "imputado" y no "acusado".

Unzueta ha comparecido este lunes en Juntas Generales a petición de toda la oposición (EH Bildu, Podemos Bizkaia y PP) en relación al nombramiento como asesor del exalcalde de Zierbena, Marcelino Elorza, "imputado" por un delito societario, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La responsable foral ha señalado, en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas vizcaínas, que el investigado por la justicia será apartado en caso de que los tribunales establezcan su "acusación", pero, mientras tanto, la Diputación le seguirá manteniendo en el cargo "en defensa del principio de presunción de inocencia".

Tras afirmar que las Juntas Generales "no deben convertirse en un juzgado", Unzueta ha criticado "la condena política y mediática" que se ha hecho sobre el que fue regidor de Zierbena. Por ello, ha instado a "dejar que la justicia haga su labor" y a no convertir su comparecencia en un "juicio paralelo".

Unzueta ha informado de que el Consejo de Gobierno de la Diputación del 28 de julio de este año nombró a Marcelino Elorza como asesor para el departamento que ella dirige y que fue unos meses después, "a finales de septiembre", cuando él mismo "puso en conocimiento" de la institución foral que su gestión al frente del ayuntamiento de Zierbena estaba siendo investigada.

Según los grupos junteros, el juez imputa a Elorza por mantener en la sociedad municipal Zierbena Portua al teniente de alcalde Eugenio Barquín como consejero delegado entre 2011 y 2012, sin mediar un contrato de alta dirección.

Unzueta ha señalado que Elorza es "imputado, que no acusado" y que hasta que "no se rebase esta línea", la Diputación no tomará ninguna medida contra él, siguiendo así el mandato de las propias Juntas Generales. Así, ha recordado que en una proposición no de norma aprobada en pleno, el 13 de enero de este año (con los votos a favor de PNV, PSE-EE y PP, y la abstención de EH Bildu), la Cámara vizcaína acordó que se apartaría a responsables forales de sus funciones, en casos de corrupción, en el momento en que se "incoase apertura de juicio oral".

En cuanto a los "méritos" de Elorza para forma parte del equipo de asesores del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, puesto en entredicho por algunos grupos de la oposición, Unzueta ha defendido el nombramiento del investigado por ser licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en Empresariales y Dirección de Empresas, además de hablar cinco idiomas y tener varios masters, pese a que la normativa actual no exige ninguna titulación para acceder a un puesto de asesoramiento.

Por su parte, la oposición en bloque -EH Bildu, Podemos Bizkaia y PP- ha pedido a la diputada que relegue ya a Elorza, al considerar que su imputación "pone sobre la mesa cómo la Diputación tendría que reaccionar" ante estos casos que "laminan" la confianza de los ciudadanos en la clase política y van "en contra del buen nombre" de la Diputación.

Asun Merinero, de Podemos Bizkaia, ha denunciado el hecho de que los asesores se elijan "por el carné político y no por el mérito", y ha pedido el cese del asesor jeltzale por su mera imputación "como gesto de transparencia y buen gobierno".

Para el representante de EH Bildu David Lopategi, la respuesta de la Diputación con una persona imputada ha sido "laxa, va en detrimento" de la institución y describe que "las cosas -en la Diputación- no han cambiado", ya que se hereda "el estilo de la vieja política".

Arturo Aldecoa (PP) ha considerado que "el problema" es que Elorza ha sido imputado "por temas ligados a la política", y no por "cuestiones ligadas a su comunidad de vecinos". Para el representante popular, "es el propio interesado el que debería tomar la iniciativa de abandonar el puesto" y, si no es así, que sea la Diputación quien le aparte "de forma temporal" hasta que los tribunales decidan.

Tanto PNV como PSE-EE han instado a "dejar trabajar a los tribunales de justicia, ya que de momento no se ha rebasado la línea que las Juntas Generales acordaron sin ningún voto en contra: apartar a un cargo foral cuando la fiscalía determine 'apertura de juicio oral'", momento en el que la persona denunciada pasa de ser "imputada o investigada", a "acusada".

En este caso, para el grupo juntero socialista, que apoyó aquella proposición no de norma de enero y que cuenta con cargos que han firmado el Código Ético de la Diputación, "exigirá" el abandono del cargo. "Aquí estará el partido socialista, no antes", ha manifestado Alexia Castelo, quien cree que de no hacerse así, "cualquier denuncia podría apartar a alguien de su cargo".

María Presa, del PNV, ha dicho que comparte con el resto de los grupos junteros que en el tema de la corrupción "no vale mirar para otro lado". "Quien cometa un delito debe pagarlo y asumir responsabilidades políticas", ha dicho. No obstante, ha criticado la "motivación" que subyace tras estas denuncias que "ponen en tela de juicio la honradez y buen gobierno" de la Diputación y de su partido. Se ha convertido en "un deporte denunciar a cargos jeltzales", ha censurado.

La apoderada nacionalista se ha quejado de que "nadie diga nada cuando se producen sentencias exculpatorias". En este caso, ha lamentado, "el daño está hecho y la sombra de la sospecha extendida". Por ello, ha pedido que se respete primero el principio de la presunción de inocencia.

AYUDAS A GANADEROS QUE SUFRAN ROBOS

Por otro lado, la comisión ha aprobado, por unanimidad, el que la Diputación realice un "estudio de una línea de ayudas a los ganaderos vizcaínos afectados por robos". El defensor de la iniciativa, el popular Arturo Aldecoa, ha señalado que en el sector se vienen produciendo robos de reses, maquinaria, forraje y enseres, entre otras cosas, que hacen más difícil la supervivencia de las explotaciones ganaderas del territorio, que sufren una deriva continua.

El hurto, ha advertido, podría ser "la puntilla" para algunos ganaderos, por lo que ha abogado por abrir vías de colaboración siempre que el robo "esté acreditado mediante denuncia y se pueda acreditar los daños producidos de forma fehaciente".

El resto de grupos, pese a apoyar la elaboración del estudio, han puesto en duda la existencia de ayudas, ya que "quedan muchos cabos por atar, como decidir el montante de las mismas o quién se beneficia" y, además, en su opinión, "podrían crearse precedentes con respecto a otros sectores".