Diputación de Bizkaia aumentará este año en un millón las ayudas a usuarios de centros de día, hasta los 18,5 millones

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

No ha recibido "ninguna queja ni denuncia" sobre la situación laboral denunciada por LAB en viviendas comunitarias

GERNIKA (BIZKAIA), 28 (EUROPA PRESS)

Bizkaia ha aumentado las plazas en centros de día más de un 5% desde 2023 y tiene previsto incrementar este año en un millón de euros el presupuesto para ayudas a usuarios de estos centros, hasta un total de 18,5 millones, lo que permitirá "aumentar el número de plazas con financiación pública en todo el territorio", según ha destacado la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en las Juntas Generales.

El PP había solicitado su comparecencia en el pleno de este miércoles para conocer si la Diputación tiene previsto abrir nuevas plazas en centros de día o aumentar las plazas existentes "en vista de las peticiones vecinales a lo largo de toda la geografía vizcaína".

Su portavoz, Raquel González, ha recordado que la sociedad vizcaína está "cada vez más envejecida". "Los centros de día alivian la sobrecarga de las familias cuidadoras, mejoran la calidad de vida tanto del usuario como de su entorno y previenen situaciones de soledad y deterioro físico o cognitivo", ha reivindicado.

En su respuesta, Antxustegi ha subrayado que la Diputación apuesta por "brindar apoyos y recursos necesarios que permitan a los vizcaínos en situación de dependencia permanecer en su hogar". Según ha explicado, un 60% de las aproximadamente 42.000 personas con dependencia reconocida en Bizkaia optan por continuar en sus hogares.

En función de los datos que ha aportado, las plazas en centros de día han aumentado más de un 5% desde 2023. Además, ha destacado que desde el servicio de apoyo para la permanencia en el hogar de EtxeTIC se atiende a más de 3.700 hogares en Bizkaia.

La diputada ha señalado que, entre los "próximos pasos", se ha previsto un incremento presupuestario de un millón de euros en 2026 para ayudas individuales a los usuarios de centros de día, hasta un total de 18,5 millones, lo que permitirá "aumentar el número de plazas con financiación pública en todo el territorio".

También se creará un nuevo centro EtxeTIC en Markina, con 20 plazas de centro de día y que será centro de referencia para Lea Artibai. Asimismo, a finales de 2026 se dispondrá de un mapa de servicios sociales de Bizkaia que, ha explicado, será "la guía para el desarrollo futuro de los servicios".

VIVIENDAS COMUNITARIAS

Por otro lado, la diputada de Acción Social ha respondido a una interpelación de EH Bildu a raíz de la denuncia efectuada el pasado día 14 por LAB sobre "la explotación laboral de personas migrantes en situación irregular" en varias viviendas comunitarias de Bilbao, que estaría realizando una misma persona que, según el sindicato, figura como administradora propietaria de diversas viviendas comunitarias y residencias de Bizkaia para mayores de gestión privada.

El juntero de EH Bildu Urtzi Ostolozaga se ha mostrado convencido de que "existen más situaciones similares" a la denunciada en un modelo "mercantilizado" que hace que "sean posibles" y ha advertido de que, por tanto, "la administración es cómplice".

Según ha remarcado, la Diputación de Bizkaia debe garantizar que el personal de las viviendas comunitarias del territorio tenga "condiciones laborables adecuadas" porque "es así como se garantizará que la atención a las personas que viven en ellas también sea la adecuada". Así, le ha pedido ser "contundente".

Por su parte, Antxustegi ha precisado que "la obligación" del Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social es "garantizar la correcta atención a las personas usuarias, pero no el cumplimiento de las condiciones de su personal". Por ello, las prácticas denunciadas "deberían ser puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo".

En esta línea, ha manifestado que en Acción Social "no se ha tenido conocimiento de ninguna queja ni denuncia al respecto" y ha sabido de la denuncia de LAB "a través de los medios de comunicación" y "haciendo referencia a cuestiones de índole laboral", cuando no puede "dar respuesta más allá de que se cumpla la ratio marcada en el decreto regulador y que las personas están atendidas correctamente".

Según ha insistido, el Servicio de Inspección y Control de la Diputación no tiene "competencia para sancionar ni realizar un análisis" de las cuestiones laborales.

Por lo que respecta a los ámbitos de competencia foral, Antxustegi ha indicado que, en el ejercicio 2025, las inspecciones realizadas no detectaron incumplimiento de ratios en las viviendas comunitarias.

La diputada ha explicado que, en el caso de las viviendas comunitarias de la empresaria aludida, "se han abierto tres expedientes sancionadores por incumplimiento y todos ellos habían sido subsanados, previamente a la apertura de expediente sancionador, por mantenimiento y sujeciones sin prescripción". Además, en las inspecciones a otras instalaciones (un centro de día y siete residencias) no se observaron "incumplimientos".

Respecto a las quejas registradas en 2024 y 2025, ha indicado que se han recibido cuatro quejas sobre dos de sus nueve viviendas comunitarias, ninguna de ellas relacionadas con cuestiones de índole laboral.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de la Diputación en "la mejora continua" del sistema de inspección con el objetivo de asegurar el bienestar de las personas usuarias. Según ha indicado, las inspecciones se realizan de oficio una vez al año, pero, si hubiera cualquier tipo de "reclamación o indicio, se hacen las veces que sea necesario".