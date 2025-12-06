Diputación de Bizkaia condena de manera "firme y rotunda" el ataque perpetrado contra la Casa de Juntas de Gernika

Mástiles de la Casa de Juntas de Gernika sin las banderas de España y la Unión Europea. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha condenado de manera "firme y rotunda" el ataque perpetrado esta madrugada contra la Casa de Juntas de Gernika, sede de las Juntas Generales y "símbolo histórico y democrático de nuestro territorio".

La Diputación vizcaína ha realizado esta condenta ante las pintadas de 'Gurea ilurriña' aparecidas esta madrugada en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y el robo de las banderas oficiales de España y la Unión Europea.

"Este acto inadmisible constituye una agresión a la representación legítima de la sociedad de Bizkaia y a los valores de convivencia, respeto y pluralismo", ha advertido.

Por último, la Diputación ha mostrado su solidaridad con las Juntas Generales y ha reafirmado su compromiso de "defender nuestros espacios democráticos frente a cualquier forma de violencia o intolerancia".