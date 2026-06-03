Diputación de Bizkaia crea una línea de financiación pública para personas autónomas a traves de Bizkaia Mikro

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BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su sociedad Bizkaia Mikro, ha puesto en marcha una línea de financiación pública de microcréditos para personas autónomas que ya tienen actividad económica y empleo pero que encuentran "barreras para acceder al mercado convencional de crédito".

La sociedad Bizkaia Mikro, dependiente del Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, prevé otorgar en el primer año de funcionamiento de esta línea de microcréditos un total de 60 préstamos a otras tantas personas autónomas, con un importe medio superior a los 10.000 euros.

La responsable del citado Departamento Foral, Teresa Laespada, ha explicado esta mañana en la presentación de esta línea de microcréditos que se trata de una iniciativa "realmente innovadora y de gran trascendencia".

"Con esta nueva línea nos convertimos en una de las primeras entidades públicas de la Unión Europea en abrir con dinero público una línea de microfinanciación para personas autónomas. No queremos que personas con talento, capacidad y una labor como autónomos y autónomas pierdan su oportunidad por dificultades de financiación", ha explicado la diputada.

Según ha dicho, se ofrece "financiación con muy buenas condiciones para personas autónomas que ya tienen actividad y empleo" pero que, a su vez, "encuentran barreras para acceder a financiación en el mercado convencional de crédito".

En los últimos meses Bizkaia Mikro ha realizado una fase piloto con estos microcréditos para personas autónomas, otorgando siete microcréditos.

Ahora se pone ya en marcha el programa de forma abierta con una previsión de otorgar más de 60 microcréditos a otras tantas personas autónomas durante el primera año. La previsión es que la media de cada uno de estos microcréditos superará los 10.000 euros, por lo que la inversión total prevista para este primer año pasará probablemente de los 600.000 euros.

Esta línea de microcréditos busca consolidar y hacer crecer negocios de personas autónomas que ya están en marcha, de manera que no están destinados para emprendimiento.

"Esta línea no está orientada al emprendimiento entendido como la puesta en marcha de nuevas iniciativas, sino al fortalecimiento de negocios ya existentes, independientemente de su sector de actividad. El objetivo es ayudar a consolidarse, modernizarse, crecer o afrontar nuevas inversiones a personas autónomas que ya han demostrado viabilidad y trayectoria", ha remarcado la diputada.

En este sentido, también ha precisado que la iniciativa nace también con una clara vocación social, que es la apoyar a "quienes encuentran más dificultades para acceder a la financiación convencional".

La Diputación ha explicado que, para optar a un microcrédito de Bizkaia Mikro, las personas autónomas deben tener residencia fiscal y sede operativa en Bizkaia; al menos 3 años de alta en el régimen de autónomos y dedicación exclusiva a la actividad del negocio.

En concreto, se ofrecen créditos de hasta 15.000 euros para necesidades de circulante y de hasta 50.000 euros para inversiones, con un tipo interés del 2,5%, "claramente bonificado frente a los tipos habituales del mercado". También se establece un año de carencia y el plazo de amortización es de 5 años.

La Diputación ha indicado que Bizkaia Mikro está colaborando con la mayoría de entidades bancarias del territorio para garantizar que aquellas operaciones que no superen los procesos internos de admisión bancaria de esas entidades y encajen con sus criterios, puedan ser derivadas.

Esta línea de microfinanciación para personas autónomas de Bizkaia Mikro se suma a la que ya viene desarrollando y está destinada a micropymes. Durante el año 2025, Bizkaia Mikro concedió en esta línea a micropymes 93 micropréstamos por un importe total superior a los 2,2 millones de euros, lo que supone un importe medio superior a los 22.000 euros por operación.