Diputación de Bizkaia descarta que la muerte de un hombre de 90 años en una residencia se debiera a un golpe de calor

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha descartado que la muerte de un hombre de 90 años en una residencia este pasado martes se debiera a un golpe de calor, aunque en un principio se pensó que esta había sido la causa. El residente, "con múltiples patologías previas", sufrió una indisposición durante la mañana, con décimas de fiebre, y su estado fue empeorando a lo largo de la jornada, hasta su fallecimiento, según la institución foral.

Tras conocer el parte que ha realizado el centro sobre la muerte del hombre, confirmado por sus gestores, la Diputación ha explicado que la causa no fue la ola de calor. Según la información que se le ha trasladado, la persona fallecida presentó indisposición durante la mañana de ayer, con décimas de fiebre.

A lo largo del día su estado fue empeorando, lo que motivó que se activaran los servicios sanitarios y se llamara a una ambulancia. La institución foral ha destacado que la familia del residente estuvo "en todo momento informada de la situación y acompañó el proceso".

Por ello, señala que, aunque en un primer momento se valoró la posibilidad de que se tratara de un golpe de calor el motivo del fallecimiento, la hipótesis "quedó descartada posteriormente". El hombre sufría múltiples patologías previas.